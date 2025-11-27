Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | De ce să nu ai încredere în sondajele electorale

27 nov. 2025, 10:14, Bancuri
Vă delectăm cu un nou banc, marca Gândul. De data aceasta, este vorba de un sfat, și anume, acela de a nu avea încredere în sondajele electorale. Iată de ce.

Atenție!!!

Să nu ai încredere în sondaje!

Un prieten de-al meu a sunat între 2 și 4 dimineața la 200 de personae, să întrebe pe cine o să voteze și 99% au spus că pe mă-sa…dar mama lui nu apare pe buletinele de vot

Alte bancuri haioase

-Mami, să știi am găsit o metodă slăbim.

-Cum, fata mea?

îmi cumperi un iPhone?

Și ce legătură are asta?

Facem foamea 4 luni

Bulă, de ce ai întârziat?

Doamna profesoară, am visat am fost în America și am făcut prea mult pe drum.

Și atunci de ce n-ai venit mai devreme?

-M-am întors cu escală!

Patronul unei întreprinderi se hotărăște meargă facă o vizita neanunțată muncitorilor, vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar ne aducă pizza!

