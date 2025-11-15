Bancul de sâmbătă | „Ce mașină ai?”

Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să te delectezi cu un nou banc spumos. De data aceasta este vorba despre o discuție pe chat despre…mașini. Iată discuția!

-Ce mașină ai?

-Am un Golf 6 GT. Are ESP, ABS, ASR. Atinge suta în 4 secunde, are 2 turbine și un motor de 350 cai putere. Tu ce mașină ai?

-Una roz.

Alte bancuri haioase

Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate al autoturismului, cu prețul și numărul de telefon. În timp ce era în trafic, primește un telefon:

– Alo, da! Cine este?

– Aici este poliția. Suntem în spatele dumneavoastră! Opriți, va rog, pentru că nu aveți voie să vorbiți la telefon, la volan!

Anunțuri românești… mama ei de gramatică!

– Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează.

– Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare.

– Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.

– Vând voal pentru mirese cu găurele mici.

– Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă.

– Avem ciorapi de femei lungi.

– Servim cu frișcă clientela bine bătută.

– Vând mașină de cusut mână și picior.

– Confecționăm genți din pielea clientului.

Doi patroni stau la o bere.

– Ție cum îți merge?

– Prost tare. Dar ție?

– Prost de tot.

– Auzi, dar tu mai dai salarii?

– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?

– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?

– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?

– Și ai mei la fel.

Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:

– Să știi tu că ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!

Autorul recomandă:

BANCUL de joi | Morga și Registratura