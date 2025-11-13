Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Scăldatul interzis

13 nov. 2025, 09:09, Bancuri
Dacă e joi, atunci vă delectăm cu un nou banc haios. În acest nou banc este vorba despre „scăldatul interzis”. Astfel, dialogul dintre un polițist și o tânără este de-a dreptul spumos.

Pe malul unui lac, un polițist îi zice unei tinere:

Domnișoară, aici este interzisă baia!

-Dar de ce nu mi-ați spus înainte de a mă dezbrăca?

Pentru că dezbrăcatul nu e interzis…

Alte bancuri haioase

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

Domnule Bulă, cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.

– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

Mamă, eşti o femeie norocoasă!

– De ce, fiule?

– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărţi anul acesta, am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă era la spitalul de nebuni pentru se credea grăunte. La fiecare 3 ani, venea inspecția. Vine și-l întreabă:

Bulă, ce ești tu?

Grăunte.

Bă, ești nebun. Mai stai 3 ani!

Și tot așa, vreo 9 ani, de s-au săturat ăia de la spital de el și-i spun:

Mă, Bulă, când te mai întreabă ăștia ce ești, zi și tu ești om.

Vine inspecția:

– Ce ești tu, , Bulă?

– OM!

Felicitări! Fericire! Bulă pleacă, își face bagajul, iese pe poartă, dar după 2 minute vine alergând și gâfâind înapoi, speriat tot.

– Ce este, mă, Bulă?

– O găină la poartă!

