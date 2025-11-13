BANCUL ZILEI | Scăldatul interzis

Dacă e joi, atunci vă delectăm cu un nou banc haios. În acest nou banc este vorba despre „scăldatul interzis”. Astfel, dialogul dintre un polițist și o tânără este de-a dreptul spumos.
Pe malul unui lac, un polițist îi zice unei tinere:
–Domnișoară, aici este interzisă baia!
-Dar de ce nu mi-ați spus înainte de a mă dezbrăca?
–Pentru că dezbrăcatul nu e interzis…
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.
– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărţi anul acesta, că am rămas tot în aceeaşi clasă!
Bulă era la spitalul de nebuni pentru că se credea grăunte. La fiecare 3 ani, venea inspecția. Vine și-l întreabă:
– Bulă, ce ești tu?
– Grăunte.
– Bă, ești nebun. Mai stai 3 ani!
Și tot așa, vreo 9 ani, de s-au săturat ăia de la spital de el și-i spun:
– Mă, Bulă, când te mai întreabă ăștia ce ești, zi și tu că ești om.
Vine inspecția:
– Ce ești tu, bă, Bulă?
– OM!
Felicitări! Fericire! Bulă pleacă, își face bagajul, iese pe poartă, dar după 2 minute vine alergând și gâfâind înapoi, speriat tot.
– Ce este, mă, Bulă?
– O găină la poartă!
