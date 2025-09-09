BANCUL ZILEI | Bulă se duce la psiholog: „Care e problema ta, tinere?”

Bancul zilei. Bulă se duce la psiholog și mărturisește că visează găini care joacă fotbal. Dialogul stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Bulă se duce la psiholog.

– Care e problema ta, tinere?

– Vedeți, visez de 2 săptămâni găini care joacă fotbal. Vreau să scap de aceste vise.

– Bulă, ia acum aceste pastile și își garantez că scapi de problemă.

– Doctore, pot să le iau mâine?

– De ce, Bulă?

– Păi, vedeți, azi este finala și nu vreau să o pierd!

Bancul zilei. Avocatul apărării și pensionara atotcunoscătoare

Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:

– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…

– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!

Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:

– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?

– Continuarea AICI.

Bulă și Bubulina participă la „Insula Iubirii”

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii, dar el are o nelămurire… înainte să plece în Thailanda.

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare… vezi continuarea.

Vecinul vigilent

– Vecine, eu trebuie să plec două săptămâni în Germania și te rog din suflet să o urmărești pe nevastă-mea și dacă vezi ceva dubios să îmi spui!

– Bine, vecine, te anunț dacă văd ceva dubios.

Vecine, 4 seri la rând a venit un brunet la nevastă-ta și pleca dimineața.

– Păi, bine, bă și acum îmi spui?

– Păi ai zis să… vezi AICI continuarea.

