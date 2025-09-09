Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Bulă se duce la psiholog: „Care e problema ta, tinere?”

BANCUL ZILEI | Bulă se duce la psiholog: „Care e problema ta, tinere?”

09 sept. 2025, 08:12, Bancuri
BANCUL ZILEI | Bulă se duce la psiholog: „Care e problema ta, tinere?”

Bancul zilei. Bulă se duce la psiholog și mărturisește că visează găini care joacă fotbal. Dialogul stârnește amuzamentul. Spor la râs! 

Bulă se duce la psiholog.
– Care e problema ta, tinere?
– Vedeți, visez de 2 săptămâni găini care joacă fotbal. Vreau să scap de aceste vise.
– Bulă, ia acum aceste pastile și își garantez că scapi de problemă.
– Doctore, pot să le iau mâine?
– De ce, Bulă?
– Păi, vedeți, azi este finala și nu vreau să o pierd!

Bancul zilei. Avocatul apărării și pensionara atotcunoscătoare

Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:
– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…
– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!
Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:
– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?
– Continuarea AICI.

Bulă și Bubulina participă la „Insula Iubirii”

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii, dar el are o nelămurire… înainte să plece în Thailanda.
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare… vezi continuarea.

Vecinul vigilent

– Vecine, eu trebuie să plec două săptămâni în Germania și te rog din suflet să o urmărești pe nevastă-mea și dacă vezi ceva dubios să îmi spui!
– Bine, vecine, te anunț dacă văd ceva dubios.
Vecine, 4 seri la rând a venit un brunet la nevastă-ta și pleca dimineața.
– Păi, bine, bă și acum îmi spui?
– Păi ai zis să… vezi AICI continuarea.

Autorul recomandă:

Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă

BANCUL ZILEI | Noul șef se adresează angajaților: „Luni ne odihnim după weekend, marți..”

BANC | Bulă, la restaurantul Cabanei Caraiman

BANC | „Bulă, care e asemănarea dintre femei și cafea?”

Mediafax
SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state ostile
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Trei români, răniți într-un accident grav, în Ungaria! Totul a pornit după ce un român a sărit în ajutorul unui german
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Volkswagen Golf are un nou rival, iar acesta vine direct din China
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Reforma pensiilor militare se amână. Nu va fi inclusă în noul pachet
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au zguduit competiția Casa Iubirii: "Ești nebun la cap! Ăsta e alt video". Au încercat să ascundă, dar camerele au surprins TOT. Ce au șoptit Dorobanțu și Andrei în timp ce rula filmarea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o gaură neagră creată la mai puțin de o secundă după Big Bang