BANCUL ZILEI | „Bună, ești Paul?”

Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între două persoane, pe WhatsApp. Spor la râs!

Discuție pe WhatsApp:

– Bună, ești Paul?

– Da. Tu cine ești?

– Sunt Elena de la cabinetul stomatologic. Avem numărul tău în calculator.

– A, super! Ți-a plăcut de mine și vrei să ieșim la o cafe.

– Nu. Vă avem filmat pe cameră când ați luat 2000 de lei din buzunarul domnului doctor. Când ați putea să îi aduceți înapoi?

Săteanul care bate la poarta vecinului

Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puștan de vreo 9, 10 ani. Săteanul întreabă stingher:

– Tatal tău… este acasă?

– Nuuu… tata și mama sunt plecați cu treburi în oraș.

– Dar fratele tău, Gheorghe, este acasă?

– Nu, este în oraș cu mama și tata!

Omul se leagănă de pe un picior pe altul… privind în gol neștiind ce să mai facă. Puștiul, însă, încearcă să-l ajute:

– Dacă doriți să împrumutați vreo unealtă… știu unde sunt toate și pot să vă ajut… nu-i bai!

Fermierul vădit jenat:

– Știi, e...vezi continuarea!

Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite… vezi continuarea.

