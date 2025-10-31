Prima pagină » Bancuri » BANC | „Vrei să ne jucăm de-a doctorul?”

31 oct. 2025, 14:45, Bancuri
Acesta este un banc și trebuie tratat ca atare. Este unul despre medici….

– Vrei să ne jucăm de-a doctorul?
– Da.
– Atunci, pune-mi un plic cu bani în buzunar.

Să râdem în continuare:

Mesajele gravate pe interiorul verighetelor

Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.
Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.
Eu, îndrăgostit… vezi continuarea.

Bătrânul, preotul și fântâna

Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:
– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!
Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:
– Plănuiam să… vezi continuarea aici.

Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:
– Uite, tre’ s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.
– Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.
După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:
– Vai, dar nu pot… vezi continuarea aici.

Românul și vacanța în India

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.
– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună… vezi continuarea.

