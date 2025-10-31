BANC | „Vrei să ne jucăm de-a doctorul?”

Acesta este un banc și trebuie tratat ca atare. Este unul despre medici….
– Vrei să ne jucăm de-a doctorul?
– Da.
– Atunci, pune-mi un plic cu bani în buzunar.
Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.
Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.
Eu, îndrăgostit… vezi continuarea.
Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:
– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!
Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:
– Plănuiam să… vezi continuarea aici.
O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:
– Uite, tre’ s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.
– Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.
După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:
– Vai, dar nu pot… vezi continuarea aici.
Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.
– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună… vezi continuarea.
