BANCUL ZILEI | Care este mai mare: Soarele sau Luna?

Dacă e vineri, vă propunem un nou banc spumos. La întrebarea: „Care este mai mare: Soarele sau Luna?”, copiii au data un răspuns total neașteptat.
–Copii, care este mai mare, Soarele sau Luna?
-Luna, fiindcă are voie să iasă noaptea.
Două vecine se întâlnesc dimineața.
– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?
– Nu, de ce întrebi?
– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău…
– Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?
Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!
Autorul recomandă:
Bancul de vineri | Ion și băutura
BANC | Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă
BANCUL ZILEI | Sfântul Petru și fotbalistul din naționala României