BANCUL ZILEI | Care este mai mare: Soarele sau Luna?

Dacă e vineri, vă propunem un nou banc spumos. La întrebarea: „Care este mai mare: Soarele sau Luna?”, copiii au data un răspuns total neașteptat.

–Copii, care este mai mare, Soarele sau Luna?

-Luna, fiindcă are voie să iasă noaptea.

Alte bancuri haioase

Două vecine se întâlnesc dimineața.

– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?

– Nu, de ce întrebi?

– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău…

– Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

Autorul recomandă:

Bancul de vineri | Ion și băutura

BANC | Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă

BANCUL ZILEI | Sfântul Petru și fotbalistul din naționala României