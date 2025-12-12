Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Care este mai mare: Soarele sau Luna?

BANCUL ZILEI | Care este mai mare: Soarele sau Luna?

12 dec. 2025, 09:36, Bancuri
BANCUL ZILEI | Care este mai mare: Soarele sau Luna?

Dacă e vineri, vă propunem un nou banc spumos. La întrebarea: Care este mai mare: Soarele sau Luna?”, copiii au data un răspuns total neașteptat.

Copii, care este mai mare, Soarele sau Luna?

-Luna, fiindcă are voie să iasă noaptea.

Alte bancuri haioase

Două vecine se întâlnesc dimineața.

– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?

– Nu, de ce întrebi?

– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău

Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, -l omor!

