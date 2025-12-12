Scandal la înmormântarea generalului (r) Radu Theodoru, decedat la vârsta de 101 ani. Familia acuză autoritățile că acesta nu a primit onoruri militare, așa cum consideră că ar fi meritat fostul general. Radu Theodoru a fost cercetat, în această primăvară, sub acuzația de tentativă de schimbare a ordinii constituționale.

Generarul (r.) Radu Theodoru a încetat din viață la venerabila vârstă de 101 ani. Însă, deși a luptat în Al Doilea Război Mondial, acesta nu a fost înmormântat cu onoruri militare.

Fiica generalului veteran a cerut explicații MApN pentru că tatăl ei nu a avut parte de onoruri militare

Fiica lui Radu Theodoru a cerut explicații și a primit un răspuns din partea Ministerului Apărării Naționale. Ministerul arată că acestuia îi sunt recunoscute meritele de a fi luptat pentru România, dar în activitatea sa ulterioară generalul a negat sau minimalizat Holocaustul, poziție care contravine angajamentelor luate public de statul român. În consecință, familia lui Theodoru a depus plângere împotriva Ministerului Apărării și subliniază că generalul nu a fost condamnat de nicio instanță din România pentru faptele care i se impută post-mortem.

”Dragii mei Români,

Vă atașez răspunsul Ministerului ( ne)Apărarii Naționale, din care veți deduce că acum nu lovitura de stat inventată e motivul, nu mai e nici putinist , ci negarea holocaustului constituie un atac la “ valorile fundamentale ale armatei României ( cândva “armată” scriam cu majuscule, acum nu mai e cazul!) Adică o problemă reală a “ slugo-statului ( ne)român!”

Cum se justifică Ministerul Apărării

Vă las pe voi să trageți concluziile, după citirea răspunsului MApN:

“Vă transmitem compasiunea noastră pentru pierderea suferită și vă rugăm să primiți sincere condoleanțe. Înțelegem durerea acestor momente și respectăm memoria celui dispărut dintre noi.

Domnul general-maior (rtr.) Radu Ioan Theodoru a servit România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, într-un context istoric dificil. Evenimentele din acea perioadă fac parte dintr-un capitol important al istoriei militare, capitol pe care îl recunoaștem și îl respectăm. Totuși, Ministerul Apărării Naționale are obligația de a respecta cadrul legal și valorile oficiale ale statului român. În acest sens, instituția noastră trebuie să distingă categoric între cariera militară a unei persoane și activitatea sa publicistică și ideologică ulterioară, atunci când aceasta contravine adevărului istoric și principiilor democratice.

Generalul Theodoru este acuzat că nu a recunoscut Holocaustul

Statul român, prin adoptarea Raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, și-a asumat responsabilitatea pentru tragediile acelei perioade. În consecință, orice formă de negare sau minimalizare a Holocaustului este incompatibilă atât cu legislația în vigoare, cât și cu angajamentele morale ale României. În acest cadru, activitatea publicistică și declarațiile domnului Radu Theodoru au fost menționate explicit în Raportul amintit ca exemple de negare a Holocaustului. Astfel de poziții se află în contradicție directă cu valorile fundamentale ale Armatei României, instituție ce are datoria de a apăra statul de drept, memoria istorică oficială și principiile demnității umane. Vă asigurăm că situația a fost analizată cu maximă obiectivitate. Cu toate acestea, având în vedere prevederile OUG nr. 31/2002 și ale obligațiilor instituționale ale MApN, nu putem aproba organizarea funeraliilor cu onoruri militare. Decizia este fermă și rezultă din nevoia ca Armata României să rămână consecventă principiilor sale și adevărului istoric asumat de statul român. Cu respect pentru familia îndoliată, reiterăm sincerele noastre condoleanțe.” Urez și eu condoleanțe demnității MApN!”, arată fiica lui Radu Theodoru.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru: „S-a mutat la Cer o stea a demnității românești”

A murit Radu Theodoru, generalul bănuit că voia să răstoarne ordinea constituțională cu Horațiu Potra. Avea 101 ani. Unde va fi înmormântat