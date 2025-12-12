Prima pagină » Actualitate » Scandal la înmormântarea generalului de 101 ani. Familia lui Radu Theodoru a făcut plângere împotriva MApN

Scandal la înmormântarea generalului de 101 ani. Familia lui Radu Theodoru a făcut plângere împotriva MApN

12 dec. 2025, 13:32, Actualitate
Scandal la înmormântarea generalului de 101 ani. Familia lui Radu Theodoru a făcut plângere împotriva MApN
Foto: Facebook Radu Theodoru

Scandal la înmormântarea generalului (r) Radu Theodoru, decedat la vârsta de 101 ani. Familia acuză autoritățile că acesta nu a primit onoruri militare, așa cum consideră că ar fi meritat fostul general. Radu Theodoru a fost cercetat, în această primăvară, sub acuzația de tentativă de schimbare a ordinii constituționale.

Generarul (r.) Radu Theodoru a încetat din viață la venerabila vârstă de 101 ani. Însă, deși a luptat în Al Doilea Război Mondial, acesta nu a fost înmormântat cu onoruri militare.

Fiica generalului veteran a cerut explicații MApN pentru că tatăl ei nu a avut parte de onoruri militare

Fiica lui Radu Theodoru a cerut explicații și a primit un răspuns din partea Ministerului Apărării Naționale. Ministerul arată că acestuia îi sunt recunoscute meritele de a fi luptat pentru România, dar în activitatea sa ulterioară generalul a negat sau minimalizat Holocaustul, poziție care contravine angajamentelor luate public de statul român. În consecință, familia lui Theodoru a depus plângere împotriva Ministerului Apărării și subliniază că generalul nu a fost condamnat de nicio instanță din România pentru faptele care i se impută post-mortem.

”Dragii mei Români,

Vă atașez răspunsul Ministerului ( ne)Apărarii Naționale, din care veți deduce că acum nu lovitura de stat inventată e motivul, nu mai e nici putinist , ci negarea holocaustului constituie un atac la “ valorile fundamentale ale armatei României ( cândva “armată” scriam cu majuscule, acum nu mai e cazul!) Adică o problemă reală a “ slugo-statului ( ne)român!”

Cum se justifică Ministerul Apărării

Vă las pe voi să trageți concluziile, după citirea răspunsului MApN:

“Vă transmitem compasiunea noastră pentru pierderea suferită și vă rugăm să primiți sincere condoleanțe. Înțelegem durerea acestor momente și respectăm memoria celui dispărut dintre noi.

Domnul general-maior (rtr.) Radu Ioan Theodoru a servit România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, într-un context istoric dificil. Evenimentele din acea perioadă fac parte dintr-un capitol important al istoriei militare, capitol pe care îl recunoaștem și îl respectăm. Totuși, Ministerul Apărării Naționale are obligația de a respecta cadrul legal și valorile oficiale ale statului român. În acest sens, instituția noastră trebuie să distingă categoric între cariera militară a unei persoane și activitatea sa publicistică și ideologică ulterioară, atunci când aceasta contravine adevărului istoric și principiilor democratice.

Generalul Theodoru este acuzat că nu a recunoscut Holocaustul

Statul român, prin adoptarea Raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, și-a asumat responsabilitatea pentru tragediile acelei perioade. În consecință, orice formă de negare sau minimalizare a Holocaustului este incompatibilă atât cu legislația în vigoare, cât și cu angajamentele morale ale României.  În acest cadru, activitatea publicistică și declarațiile domnului Radu Theodoru au fost menționate explicit în Raportul amintit ca exemple de negare a Holocaustului. Astfel de poziții se află în contradicție directă cu valorile fundamentale ale Armatei României, instituție ce are datoria de a apăra statul de drept, memoria istorică oficială și principiile demnității umane.

Vă asigurăm că situația a fost analizată cu maximă obiectivitate. Cu toate acestea, având în vedere prevederile OUG nr. 31/2002 și ale obligațiilor instituționale ale MApN, nu putem aproba organizarea funeraliilor cu onoruri militare. Decizia este fermă și rezultă din nevoia ca Armata României să rămână consecventă principiilor sale și adevărului istoric asumat de statul român.

Cu respect pentru familia îndoliată, reiterăm sincerele noastre condoleanțe.”

Urez și eu condoleanțe demnității MApN!”, arată fiica lui Radu Theodoru.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru: „S-a mutat la Cer o stea a demnității românești”

A murit Radu Theodoru, generalul bănuit că voia să răstoarne ordinea constituțională cu Horațiu Potra. Avea 101 ani. Unde va fi înmormântat

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
14:23
Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
EVENIMENT Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
14:12
Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
ACTUALITATE Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
14:00
Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
POLITICĂ Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
13:59
Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
13:44
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Copilăria lângă un părinte narcisic: consecințe emoționale și drumul către vindecare

Cele mai noi