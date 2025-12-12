Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”

Ursula von der Leyen a răspuns acuzațiilor recente ale lui Donald Trump, care a descris Europa ca fiind în „declin” și condusă de lideri „slabi”. Von der Leyen a subliniat că decizia privind liderii europeni aparține exclusiv cetățenilor europeni și că suveranitatea lor trebuie protejată, ca răspuns la sugestiile lui Trump privind influențarea alegerilor din UE. În cadrul unui interviu acordat la emisiunea POLITICO, difuzat marți într-un episod special al podcastului The Conversation, Președintele SUA a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în decădere”, conduse de oameni „slabi”.

Strategia de Securitate Națională care a deranjat oficialii europeni

Conform publicației The Guardian, noua Strategie de Securitate Națională a SUA reprezintă motivul principal al tensiunilor actuale dintre Washington și Bruxelles, deoarece critică Uniunea Europeană ca fiind profund afectată de „ștergerea civilizației” din cauza imigrației. Spre oroarea liderilor europeni, documentul menționează, de asemenea, susținerea Washingtonului față de partidele naționaliste din Europa.

Va reuși vreodată Bruxelles să fie în armonie deplină cu Washington?

Trump nu s-a ferit deloc să afirme că Europa este un continent „supra reglementat”, cu tendințe spre cenzură și lipsit de „încredere în sine”. La auzul acestor critici dure, Președinta Comisiei Europene a declarat că Trump nu trebuie să se amestece în treburile Uniunii, adăugând că atitudinea SUA este unul dintre motivele pentru care a propus, în cadrul Comisiei, „Scutul Democrației”, ca o modalitate de a contracara „interferențele străine” online, inclusiv în alegeri.

Cu toate acestea, von der Leyen a menționat că se consideră „o transatlanticistă convinsă” și a îndemnat europenii să fie „mândri” că fac parte din Uniunea Europeană, în pofida criticilor aduse de administrație Trump.

Recomandările autorului: