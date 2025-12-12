Prima pagină » Actualitate » Motivul bizar pentru care un șofer a declanșat intenționat radarul de viteză

12 dec. 2025, 13:06, Actualitate
Un șofer din orașul german Nürnberg a fost surprins intenționat de un radar de viteză, conducând cu peste 50 km/h, în timp ce doi pasageri stăteau pe cadrul ușii.

Ei s-au întors apoi la echipajul de măsurare pentru a vedea fotografia. S-a constatat șoferul a provocat intenționat radarul de viteză pentru o amintire foto. Incidentul, relatat de Rosenheim 24, s-a petrecut pe 2 decembrie, când o mașină Volkswagen Golf a depășit limita de viteză de 50 km/h.

Însă ce a atras atenția poliției a fost comportamentul neobișnuit al pasagerilor. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția din Mittelfranken pe rețelele sociale, cei doi pasageri nu erau așezați corespunzător în vehicul, ci stăteau pe cadrul ușii din partea dreaptă, având geamurile coborâte.

Presupunem că șoferul a condus intenționat cu peste 50 km/h pentru a declanșa măsurarea vitezei”, au declarat reprezentanții Poliției, pe Facebook.

Toată această acțiune imprudentă a fost urmată de o vizită a celor trei la aparatul de control, acolo unde au dorit vadă fotografia realizată de radar.

Autoritatea pentru Permise a fost informată despre acest incident, pentru a lua eventuale măsuri suplimentare.

Șoferul se poate aștepta la o amendă, care, în anumite cazuri, poate fi dublată. Cei doi pasageri vor primi fiecare câte o amendă de 60 de euro”, a mai spus Poliția.

Cele mai noi