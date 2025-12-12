Vicepreședintele CNA apără difuzarea documentarului Recorder de către TVR și o atacă pe șefa Curții de Apel București

Documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder și difuzat de către TVR a încis spiritele și continuă să nască reacții. Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Juncan, a criticat într-o postare pe pagina personală de Facebook afirmația președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie, potrivit căreia difuzarea investigației Recorder la TVR ar fi „instigare publică împotriva ordinii constituționale”.

Vicrepreședintele CNA spune ca afirmația președintei Curții de Apel București referitoare la difuzarea de către TVR a investigației Recorder este „profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată”. Valentin-Alexandru Jucan susține că unul dintre „cei mai importanți actori” ai sistemul judiciar din România nu și-a exprimat doar opinia personală ci a încercat o tentativă de intimidare a presei. De asemenea, acesta consideră că prezentarea de către Televiziunea Publică a documentarului realizat de Recorder reprezintă un act prin care TVR „îşi exercită misiunea legală”.

„Afirmația nu este doar eronată, ci profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată de persoana care e formulat-o. Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar din România sugerează public faptul că o investigație jurnalistică – difuzată și de postul public de televiziune, în baza misiunii sale legale – ar reprezenta ”instigare împotriva ordinii constituționale”, nu mai asistăm la o simplă opinie personală, ci la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei.”, a scris vicepreședintele CNA pe Facebook. În postarea amplă, Jucan explică că jurnalismul de investigație trebuie să respecte principiile deontologice și nu trebuie să funcționeze după standardul procurorilor. Acesta mai spune și că jurnalismul de investigație este esențial pentru democrație, fiind considerat un „câine de pază” al acesteia. În plus, termenii folosiți de președinta instanței nu corespund realității juridice: „criticarea instituțiilor fie ele de rang constituțional sau exprimarea unor opinii dure sunt departe de a constitui instigare publică împotriva ordinii constituționale.

„ Libertatea presei și libertatea de exprimare sunt protejate constituțional, cenzura fiind interzisă. A pune sub semnul întrebării, cu limbaj cvasi-penal, simplul fapt că TVR difuzează o investigație jurnalistică este în contradicție stridentă cu însăși protecția constituțională de care beneficiază TVR și orice entitate media. A invoca ”instigarea împotriva ordinii constituțională” este nu doar disproporționat și nefundamentat juridic, ci, de la nivelul de la care s-a făcut afirmația, este o dovadă a lipsei reflexului democratic în privința libertății de exprimare și o lipsă de control emoțional într-un moment de expunere publică.”

