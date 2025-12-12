Prima pagină » Justiție » Vicepreședintele CNA apără difuzarea documentarului Recorder de către TVR și o atacă pe șefa Curții de Apel București

Vicepreședintele CNA apără difuzarea documentarului Recorder de către TVR și o atacă pe șefa Curții de Apel București

12 dec. 2025, 13:05, Justiție
Vicepreședintele CNA apără difuzarea documentarului Recorder de către TVR și o atacă pe șefa Curții de Apel București

Documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder și difuzat de către TVR a încis spiritele și continuă să nască reacții. Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Juncan, a criticat într-o postare pe pagina personală de Facebook afirmația președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie, potrivit căreia difuzarea investigației Recorder la TVR ar fi „instigare publică împotriva ordinii constituționale”.

Vicrepreședintele CNA spune ca afirmația președintei Curții de Apel București referitoare la difuzarea de către TVR a investigației Recorder este „profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată”. Valentin-Alexandru Jucan susține că unul dintre „cei mai importanți actori” ai sistemul judiciar din România nu și-a exprimat doar opinia personală ci a încercat o tentativă de intimidare a presei. De asemenea, acesta consideră că prezentarea de către Televiziunea Publică a documentarului realizat de Recorder reprezintă un act prin care TVR „îşi exercită misiunea legală”.

„Afirmația nu este doar eronată, ci profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată de persoana care e formulat-o. Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar din România sugerează public faptul că o investigație jurnalistică – difuzată și de postul public de televiziune, în baza misiunii sale legale – ar reprezenta ”instigare împotriva ordinii constituționale”, nu mai asistăm la o simplă opinie personală, ci la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei.”, a scris vicepreședintele CNA pe Facebook.
În postarea amplă, Jucan explică că jurnalismul de investigație trebuie să respecte principiile deontologice și nu trebuie să funcționeze după standardul procurorilor. Acesta mai spune și că jurnalismul de investigație este esențial pentru democrație, fiind considerat un „câine de pază” al acesteia. În plus, termenii folosiți de președinta instanței nu corespund realității juridice: „criticarea instituțiilor fie ele de rang constituțional sau exprimarea unor opinii dure sunt departe de a constitui instigare publică împotriva ordinii constituționale.
„ Libertatea presei și libertatea de exprimare sunt protejate constituțional, cenzura fiind interzisă. A pune sub semnul întrebării, cu limbaj cvasi-penal, simplul fapt că TVR difuzează o investigație jurnalistică este în contradicție stridentă cu însăși protecția constituțională de care beneficiază TVR și orice entitate media. A invoca ”instigarea împotriva ordinii constituțională” este nu doar disproporționat și nefundamentat juridic, ci, de la nivelul de la care s-a făcut afirmația, este o dovadă a lipsei reflexului democratic în privința libertății de exprimare și o lipsă de control emoțional într-un moment de expunere publică.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan reacționează după ce a văzut documentarul Recorder: Cel puțin în modul în care sunt prezentate, faptele par grave, ar trebui verificate

Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
JUSTIȚIE Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii”
10:50
Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii”
CONTROVERSĂ Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă
06:00
Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă
FLASH NEWS Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
20:12
Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
FLASH NEWS Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina. Așa-zisele avantaje sunt „proximitatea geografică” și „economia”
19:21
Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina. Așa-zisele avantaje sunt „proximitatea geografică” și „economia”
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
18:46
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Copilăria lângă un părinte narcisic: consecințe emoționale și drumul către vindecare

Cele mai noi