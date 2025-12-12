Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan spun că: „Mobilizarea constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș este foarte bună”

Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan au verificat vineri stadiul lucrărilor pe șantierul autostrăzii A3 dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș. Cristian Pistol a transmis pe pagina personală de facebook un mesaj important alături de premierul României. Directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere spune că mobilizarea constructorului român este foarte bună.

Premierul Bolojan, directorul general al CNAIR și directorul de investiții al insitutției, Grigore Chiș, au fost prezenți pe șantierul autortrăzii A3 pentru a verifica stadiul lucrărilor. Cristian Pistol spune că mobilizarea constructorului român este foarte bună și spune că șantierul cu o istorie complicată evoluează rapid. „Împreună cu premierul Ilie Bolojan Bolojan pe șantierul A3: mobilizare foarte bună a constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș! Astăzi am verificat în teren, alături de prim-ministru, stadiul lucrărilor pe această secțiune cu o lungime de 26,35 km. Este un șantier cu o istorie complicată, care acum, prin contractul derulat cu antreprenorul român (Construcții Erbașu), evoluează rapid.”, a scris directorul CNAIR.

Cristian Pistol a explicat și cum avansează diversele lucrări de pe acest lot și a prezentat cifrele. Acesta spune că sunt prezenți 505 muncitori și 237 de utilaje care lucrează pe șantier, iar stadiul lucrărilor a depășit 60% și evoluează rapid. De asemenea, directorul CNAIR a adăugat că termenul de deschidere al acestui lot este 2026.

“Obiectivul nostru este să deschidem această secțiune anul viitor. Asta înseamnă că, în 2026, vom putea circula pe 200 de km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania! Investiția de 884 milioane lei (fără TVA) este asigurată prin Programul Transport (PT). Demonstrăm că se poate construi rapid și în România, cu constructori români.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Premierul Ilie Bolojan a mers în Bihor pentru a inspecta lucrările la autostradă, alături de șefii CNAIR și CNIR

Bolojan reacționează după ce a văzut documentarul Recorder: Cel puțin în modul în care sunt prezentate, faptele par grave, ar trebui verificate