Prima pagină » Actualitate » Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan spun că: „Mobilizarea constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș este foarte bună”

Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan spun că: „Mobilizarea constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș este foarte bună”

12 dec. 2025, 13:29, Actualitate
Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan spun că: „Mobilizarea constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș este foarte bună”

Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan au verificat vineri stadiul lucrărilor pe șantierul autostrăzii A3 dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș. Cristian Pistol a transmis pe pagina personală de facebook un mesaj important alături de premierul României. Directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere spune că mobilizarea constructorului român este foarte bună. 

Premierul Bolojan, directorul general al CNAIR și directorul de investiții al insitutției, Grigore Chiș, au fost prezenți pe șantierul autortrăzii A3 pentru a verifica stadiul lucrărilor. Cristian Pistol spune că mobilizarea constructorului român este foarte bună și spune că șantierul cu o istorie complicată evoluează rapid.

„Împreună cu premierul Ilie Bolojan Bolojan pe șantierul A3: mobilizare foarte bună a constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș! Astăzi am verificat în teren, alături de prim-ministru, stadiul lucrărilor pe această secțiune cu o lungime de 26,35 km. Este un șantier cu o istorie complicată, care acum, prin contractul derulat cu antreprenorul român (Construcții Erbașu), evoluează rapid.”, a scris directorul CNAIR.

Cristian Pistol a explicat și cum avansează diversele lucrări de pe acest lot și a prezentat cifrele. Acesta spune că sunt prezenți 505 muncitori și 237 de utilaje care lucrează pe șantier, iar stadiul lucrărilor a depășit 60% și evoluează rapid. De asemenea, directorul CNAIR a adăugat că termenul de deschidere al acestui lot este 2026.

“Obiectivul nostru este să deschidem această secțiune anul viitor. Asta înseamnă că, în 2026, vom putea circula pe 200 de km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania! Investiția de 884 milioane lei (fără TVA) este asigurată prin Programul Transport (PT). Demonstrăm că se poate construi rapid și în România, cu constructori români.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Premierul Ilie Bolojan a mers în Bihor pentru a inspecta lucrările la autostradă, alături de șefii CNAIR și CNIR

Bolojan reacționează după ce a văzut documentarul Recorder: Cel puțin în modul în care sunt prezentate, faptele par grave, ar trebui verificate

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
14:23
Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
EVENIMENT Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
14:12
Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
ACTUALITATE Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
14:00
Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
POLITICĂ Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
13:59
Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
13:44
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Copilăria lângă un părinte narcisic: consecințe emoționale și drumul către vindecare

Cele mai noi