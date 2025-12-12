Prima pagină » Sport » S-au pus în VÂNZARE biletele la FCSB – Rapid! Cât costă tichetele la meciul de pe Arena Națională

S-au pus în VÂNZARE biletele la FCSB – Rapid! Cât costă tichetele la meciul de pe Arena Națională

12 dec. 2025, 12:59, Sport
S-au pus în VÂNZARE biletele la FCSB - Rapid! Cât costă tichetele la meciul de pe Arena Națională

Derby-ul Superligii dintre FCSB și Rapid se joacă pe Arena Națională, pe 21 decembrie, de la ora 20:00.

La o zi după victoria incredibilă din Europa League, 4-3 cu Feyenoord, FCSB a anunțat că a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid.

S-au pus în vânzare biletele la FCSB – Rapid! Cât costă biletele

Iubitorii fotbalului îşi vor putea achiziţiona bilete la derby începând de azi, de la ora 12:00. Cel mai ieftin tichet costă 30 de lei, la peluză.

„Campioana României va pune în vânzare vineri, 12 decembrie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu Rapid, contând pentru etapa 21 a Superligii, care se va disputa duminică, 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.

Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului”, a transmis FCSB.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI
VIP 3 – 150 LEI
VIP 2 – 200 LEI
VIP 1 – 300 LEI

FCSB a reușit o victorie senzațională cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a șasea a competiției de fotbal Europa League.

Ce spune Elias Charalmbous despre victoria cu Feyenoord

„Este o victorie imensă pentru club și pentru România. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care evoluează la cel mai înalt nivel. Din punctul meu de vedere, FCSB este singura echipă care poate realiza un astfel de rezultat mare.

Știm că în sezonul acesta nu am avut evoluții prea bune, dar numai o echipă ca FCSB poate obține o astfel de victorie. Acest meci înseamnă mult pentru noi.

În sezonul acesta am pierdut multe puncte pe care nu trebuia să le pierdem, dar astăzi am reușit ceva ce nu reușesc echipele românești, să întoarcem scorul.

Sper ca această victorie să ne ghideze în viitor, pentru că acești băieți când nu câștigau, mulți vorbeau despre ei, câteodată pe nedrept. Așa că sper că victoria le va da un imbold în meciurile următoare’, a declarat antrenorul Elias Charalambous la postul Digi Sport.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00
11:05
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00
SPORT Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele
09:00
Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele
SPORT Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
08:15
Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
SPORT Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională
07:53
Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională
SPORT U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
22:03
U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
SPORT Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho
17:05
Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho
Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum facem iubirea să reziste până la adânci bătrâneți?

Cele mai noi