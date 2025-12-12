Derby-ul Superligii dintre FCSB și Rapid se joacă pe Arena Națională, pe 21 decembrie, de la ora 20:00.

La o zi după victoria incredibilă din Europa League, 4-3 cu Feyenoord, FCSB a anunțat că a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid.

S-au pus în vânzare biletele la FCSB – Rapid! Cât costă biletele

Iubitorii fotbalului îşi vor putea achiziţiona bilete la derby începând de azi, de la ora 12:00. Cel mai ieftin tichet costă 30 de lei, la peluză.

„Campioana României va pune în vânzare vineri, 12 decembrie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu Rapid, contând pentru etapa 21 a Superligii, care se va disputa duminică, 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.

Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului”, a transmis FCSB.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI

VIP 3 – 150 LEI

VIP 2 – 200 LEI

VIP 1 – 300 LEI

FCSB a reușit o victorie senzațională cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a șasea a competiției de fotbal Europa League.

Ce spune Elias Charalmbous despre victoria cu Feyenoord

„Este o victorie imensă pentru club și pentru România. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care evoluează la cel mai înalt nivel. Din punctul meu de vedere, FCSB este singura echipă care poate realiza un astfel de rezultat mare.

Știm că în sezonul acesta nu am avut evoluții prea bune, dar numai o echipă ca FCSB poate obține o astfel de victorie. Acest meci înseamnă mult pentru noi.

În sezonul acesta am pierdut multe puncte pe care nu trebuia să le pierdem, dar astăzi am reușit ceva ce nu reușesc echipele românești, să întoarcem scorul.

Sper ca această victorie să ne ghideze în viitor, pentru că acești băieți când nu câștigau, mulți vorbeau despre ei, câteodată pe nedrept. Așa că sper că victoria le va da un imbold în meciurile următoare’, a declarat antrenorul Elias Charalambous la postul Digi Sport.