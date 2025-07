BANCUL ZILEI | Conversația la un interviu de angajare

Joi, vă delectăm cu un nou banc haios. De data aceasta este vorba despre conversația de la un interviu de angajare. Ce a răspuns intervievatorul când a fost întrebat dacă este nevoie de bacalaureat pentru a candida pentru postul respectiv. Iată bancul!

-Bună zioa! Ne trebe neapărat bacu ca să candidăm?

-Nu domle. Dacă îl are unul dintre părinți, merge cu împuternicire!

Alte bancuri haioase

„Bulă se duce la doctor și începe să-i povestească:

– Domnule doctor, am o problemă foarte serioasă. Eu am serviciul în altă localitate și doar la sfârșit de săptămână mă întorc acasă. De fiecare dată când mă întorc, o găsesc pe nevasta mea în pat cu cel mai bun prieten al meu. Asta s-a întâmplat deja de trei ori la rând.

– Înțeleg, Bulă. Și ce ai făcut în această situație?

– De fiecare dată, amicul și-a cerut iertare. Mi-a spus că nu merită să stricăm prietenia noastră de o viață pentru o asemenea greșeală. Apoi, m-a invitat la o cafea ca să ne împăcăm.

– Bulă, nu înțeleg! De ce ai venit la mine pentru asta?

– Păi, domnule doctor, am venit să vă întreb ceva foarte important: nu-mi face rău atâta cafea?”

Bulă se întâlnește cu bunicul său în pușcărie. Cei doi au o discuție sinceră:

Se întâlnește Bulă cu bunicul său în pușcărie.

– Ce faci, bunicule? De ce ești aici?

– Păi am pescuit fără permis…

– Și cât ți-au dat?

– 25 de ani.

– Nu se poate, ai mai făcut tu ceva…

– Păi am pescuit cu dinamită.

– Și? Ce ai prins?

– Ei, trei știuci așa… de vreo 30 cm, doi șalăi de vreo 50 de cm și vreo patru scafandri, așa, mai mititei…

În junglă

Leul se trezește într-o dimineață simțindu-se cu adevărat important. Iese la plimbare și întâlnește o maimuță pe care o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din junglă?

Maimuța, tremurând, zice:

– Măria Ta, leule!

Mai târziu întâlnește o antilopă și o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din savană?

Antilopa, tremurând, zice:

– De departe Măria Dumneavoastră, leule!

Mai încolo, leul întâlnește un elefant și întreabă:

– Care este animalul cel mai fioros din junglă?

Ca din pușcă, elefantul încolăcește leul cu trompa și începe să-l izbească de copacii din stânga și din dreapta. Și tot așa de câteva ori, după care îl aruncă de pământ și începe să sară pe el cu toate cele patru picioare ale sale. Când îi dă drumul, leul se trase deoparte, se scutură de praf și, încă amețit, zice:

– Și tu, elefantule! Numai din cauză că nu știi răspunsul, nu trebuie să îți ieși în halul ăsta din pepeni!

