Prima pagină » Bancuri » Bancul de joi | Dieta iPhone

Bancul de joi | Dieta iPhone

27 nov. 2025, 09:04, Bancuri
Bancul de joi | Dieta iPhone

Dacă e joi, atunci este momentul să vă delectați cu un nou banc haios. De data aceasta, vă prezentăm Dieta iPhone”. Iată cum funcționează.

-Mami, să știi că am găsit o metodă să slăbim.

-Cum, fata mea?

îmi cumperi un iPhone?

Și ce legătură are asta?

Facem foamea 4 luni…

Alte bancuri haioase

Bulă, de ce ai întârziat?

Doamna profesoară, am visat am fost în America și am făcut prea mult pe drum.

Și atunci de ce n-ai venit mai devreme?

-M-am întors cu escală!

Un preot în fața mulțimii de enoriași:

– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.

Enoriașii amuțesc.

Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.

Mulțimea murmură și se agită.

Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.

Mulțimea răsuflă ușurată.

Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, -l omor!

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | „O tânără, proaspăt căsătorită, vine în lacrimi la maică-sa

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Când începe vacanța de iarnă și când revin elevii la școală în ianuarie 2026?
SPORT Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”
09:30
Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”
UTILE Tabel alimente | Care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte
09:29
Tabel alimente | Care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte
ECONOMIE Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat
09:11
Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
09:00
Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
SPORT Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
09:00
Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
EXTERNE Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă
08:55
Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă