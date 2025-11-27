Bancul de joi | Dieta iPhone

Dacă e joi, atunci este momentul să vă delectați cu un nou banc haios. De data aceasta, vă prezentăm „Dieta iPhone”. Iată cum funcționează.

-Mami, să știi că am găsit o metodă să slăbim.

-Cum, fata mea?

–îmi cumperi un iPhone?

–Și ce legătură are asta?

–Facem foamea 4 luni…

Alte bancuri haioase

–Bulă, de ce ai întârziat?

–Doamna profesoară, am visat că am fost în America și am făcut prea mult pe drum.

–Și atunci de ce n-ai venit mai devreme?

-M-am întors cu escală!

Un preot în fața mulțimii de enoriași:

– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.

Enoriașii amuțesc.

– Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.

Mulțimea murmură și se agită.

– Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.

Mulțimea răsuflă ușurată.

– Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

