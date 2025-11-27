Bancul de joi | Dieta iPhone

Dacă e joi, atunci este momentul să vă delectați cu un nou banc haios. De data aceasta, vă prezentăm „Dieta iPhone”. Iată cum funcționează.
-Mami, să știi că am găsit o metodă să slăbim.
-Cum, fata mea?
–îmi cumperi un iPhone?
–Și ce legătură are asta?
–Facem foamea 4 luni…
–Bulă, de ce ai întârziat?
–Doamna profesoară, am visat că am fost în America și am făcut prea mult pe drum.
–Și atunci de ce n-ai venit mai devreme?
-M-am întors cu escală!
Un preot în fața mulțimii de enoriași:
– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.
Enoriașii amuțesc.
– Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.
Mulțimea murmură și se agită.
– Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.
Mulțimea răsuflă ușurată.
– Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!
Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!
