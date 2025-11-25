Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „O tânără, proaspăt căsătorită, vine în lacrimi la maică-sa”

BANCUL ZILEI | „O tânără, proaspăt căsătorită, vine în lacrimi la maică-sa”

25 nov. 2025, 08:03, Bancuri
BANCUL ZILEI | „O tânără, proaspăt căsătorită, vine în lacrimi la maică-sa”

Pentru azi, marți, 25 noiembrie 2025, GÂNDUL.RO vă aduce un banc care să vă binedispună. De ce vine în lacrimi la mama ei o tânără proaspăt căsătorită. Află și te vei amuza teribil.

O tânără proaspăt căsătorită vine în lacrimi la maică-sa:

– M-a bătut soțul.

– Cum? Doar a plecat ieri în deplasare!

– Și eu am crezut la fel…

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.
Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:
– Cu cat ești tu plătit pe lună?
– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.
– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii si pleacă.
Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:
– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?
– A, băiatul acela? Nu lucra aici!
Venea doar să ne aducă pizza!

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
De ce caută astronomii viață într-un sistem stelar dublu, lipsit de exoplanete gigantice?
ANALIZA de 10 Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
10:00
Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
SPORT Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
09:51
Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
UTILE Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
09:49
Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
EXTERNE Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
09:48
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
09:39
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
CONTROVERSĂ Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”
09:25
Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”