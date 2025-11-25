Bancul de marți | Ce frumos este atunci când se apropie Crăciunul

Bancul de marți are în centrul atenției Crăciunul, un moment din an așteptat de multe persoane.

Ce frumos este atunci când se apropie Crăciunul!

Azi am văzut pe cineva dăruind mobilul, ceasul și ceva bani unui om care avea doar un briceag…

Deja se simte spiritul Crăciunului!

Prietenii care se cazează la hotel

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.

– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.

Unul dintre ei zice:

– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.

A doua zi apare și el tot rupt de somn:

– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.

Cel care nu dormise cu Vasile zice:

– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.

Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:

– Cum ai reușit să dormi?

– Simplu. Aseară… vezi continuarea.

Becul din bord

– Salut, Mihai. Alina e numele meu. Pot să trec și eu mâine pe la tine cu mașina? S-a aprins un bec pe bord.

– Eu sunt Gabriela. De unde ai numărul meu?

– Din telefonul soțului. Ești trecută „Mihai service”.

– Încântată de cunoștință. Tu probabil că ești… Vezi continuarea.

Discuție între un fotbalist și un preot

Un fotbalist la preot:

– Părinte, în Rai se joacă fotbal?

– Trebuie să mă documentez, vino mâine!

A doua zi, fotbalistul se prezintă la părinte.

– Părinte, ai aflat?

– Am o veste bună și una rea:

– Continuarea se află AICI.

