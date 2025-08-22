BANCUL ZILEI | Leana divorțează de Ion

Este vineri. Weekendul bate la ușă. Pentru cei care încă sunt la muncă și așteaptă încheierea programului de muncă, am pregătit un banc, care cu siguranță o să vă amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Leana și Ion care au ajuns la divorț. Deznodământul este hilar.

Leana la judecătorie divorțează de Ion.

– De ce vrei să divorțezi de Ion?

– Pentru că nu mai e de rangul meu!

– Dar tu Ioane de ce divorțezi?

– Apoi dom’judecător, nici ea nu mai e de ranga mea!

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekend-ul împreună.

– Bună ziua, domnul George, sunt soțul Gabrielei, Marcel!

– Bună ziua, domnul George, sunt soțul Gabrielei, Marcel!

Bețivii din restaurantul gării

Trei bețivi stau în restaurantul gării… până pleacă trenul.

Fug după tren și, în ultimul moment, doi dintre ei reușesc să urce.

Al treilea rămâne pe peron și începe să râdă.

Cineva intervine:

– De ce râdeți, că următorul tren…

