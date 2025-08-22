Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Leana divorțează de Ion

22 aug. 2025, 18:32
Este vineri. Weekendul bate la ușă. Pentru cei care încă sunt la muncă și așteaptă încheierea programului de muncă, am pregătit un banc, care cu siguranță o să vă amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Leana și Ion care au ajuns la divorț. Deznodământul este hilar. 

Leana la judecătorie divorțează de Ion.

– De ce vrei să divorțezi de Ion?

– Pentru că nu mai e de rangul meu!

– Dar tu Ioane de ce divorțezi?

– Apoi dom’judecător, nici ea nu mai e de ranga mea!

