Culisele ședinței CCR de azi. Cine și cum a votat pentru legea lui Bolojan

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări. Ședința judecătorilor CCR a durat mai puțin de o oră. Toți cei nouă judecători au fost prezenți, după ce Gheorghe Stan și-a întrerupt concediul.



Azi, în ședința CCR s-a pus în dezbatere, mai întâi, cererea ICCJ de sesizare a CJUE în legatură cu pensiile magistraților. Votul a fost de 5 la 4, Bogdan Licu, Gheorghe Stan, Cristian Deliorga și Mihai Busuioc fiind de acord cu trimiterea sesizației ICCJ la CJUE. Ceilalti 5 au câstigat, astfel ca s-a respins și s-a trecut la judecarea pe fond.

La judecarea pe fond a sesizației ICCJ privind neconstituționalitatea legii privind mai multe articole, Mihai Busuioc s-a poziționat invers. A trecut de partea celor 5 care respinseseră trimiterea la CJUE a cauzei.

Judecatorii Deliorga și Stan au votat că legea e neconstitutională, în favoarea admiterii sesizării ICCJ.

În ce îl privește pe judecatorul Bogdan Licu, acesta a nuanțat concluzia sa înainte de a vota, cosniderând că două dintre noile reglementări din Legea lui Bolojan ar fi constituționale, dar cele privind cuantumul pensiei și neactualizarea pensiei, a spus că nu sunt constituționale. Drept urmare a votat pentru respingerea sesizării ICCJ.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Curg reacțiile după decizia CCR de validare a legii pensiilor magistraților. Ce spun Nicușor Dan, Ilie Bolojan, CSM. „Salutăm decizia” / „Va produce efecte grave”

Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european