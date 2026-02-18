Autoritățile din cantonul Valais, Elveția, au emis cel mai înalt nivel de alertă de avalanșă: nivelul 5 din 5. Institutul Federal pentru Studiul Zăpezii și Avalanșelor din Elveția a ridicat riscul de avalanșă la cel mai înalt nivel posibil în părți din Valais luni seară, ulterior acesta fiind coborât la nivelul 4 în după-amiaza zilei de miercuri.

Zone din Elveția sunt izolate în totalitate

Drumurile de acces către stațiunile Zermatt, Saas-Fee și Saas-Grund au fost închise din motive de siguranță, lăsând aceste localități temporar izolate. Aceste închideri au lăsat mii de schiori în stațiunile montane, fără posibilitatea de a părăsi locul. Circumstanțele au făcut în așa fel încât hotelurile au fost obligate să le prelungească sejururile gratuit.

Ninsorile abundente din ultimele 48 de ore au paralizat mari părți din Alpii Elvețieni, iar văi întregi, inclusiv Lötschental și părți din Mattertal, au fost izolate după ce autoritățile au închis toate drumurile de acces și au suspendat calea ferată Matterhorn-Gotthard și serviciul de navetă Furka.

Luni, un tren regional care circula între Goppenstein și Brig a deraiat după ce a fost lovit de o avalanșă la ieșirea din tunel, iar cinci dintre cei 29 de pasageri au suferit răni minore.

Una dintre cele mai mortale avalanșe din SUA

De cealaltă parte a Oceanului Atlantic, 15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în Sierra Nevada, California. Echipele de salvare din California au reușit până în prezent să recupereze în siguranță 6 schiori care au supraviețuit unei avalanșe majore produse marți, 17 februarie, însă operațiunile de căutare continuă pentru localizarea celorlalți 9 schiori încă dați dispăruți. Dacă cele 9 persoane dispărute nu vor fi găsite în viață, acest incident ar putea deveni una dintre cele mai mortale avalanșe înregistrate vreodată în Statele Unite.

