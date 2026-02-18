Prima pagină » Justiție » CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări”

CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări”

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 16:16, Justiție
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) critică în termeni decizia magistraților Curții Constituționale (CCR) privind constituționalitatea legii pensiei magistraților, propusă de Guvern.

„Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia României, deciziile instanţei constituţionale fiind general obligatorii pentru întreaga societate”, precizează CSM.

„Riscă să genereze plecări din sistemul judiciar”

Instituția transmite că reducerea pensiei la 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate și creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani „va produce efecte grave” asupra sistemului judiciar.

„Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului.

Deficitul mare de magistraţi, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor şi imposibilitatea de recrutare de personal au fost în mod constant aduse în atenția publică, fiind ignorate de celelalte puteri în stat, singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului”, notează Consiliul Superior al Magistraturii.

„Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței”

„În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, Consiliul este obligat să identifice măsuri optime de normare a activităţii pentru a evita ca justiţia din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil. O justiție de calitate nu poate fi imaginată decât în condițiile atingerii standardelor europene în materia volumului de cauze și ale efortului uman pentru soluționarea acestora.

În același timp, noua reglementare impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților, unul dintre cele mai restrictive din întreaga Uniune Europeană. Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței acestora, nesusținută de realitate.

Totodată, Consiliul apreciază că ar fi fost esenţială analiza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanţiei de independenţă a justiţiei prin noul proiect de lege, însă această posibilitate există în continuare și poate fi valorificată în situaţii individuale cu care instanţele judecătoreşti vor fi învestite”, mai transmite instanța din cadrul CSM.

