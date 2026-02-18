Prima pagină » Justiție » Ministrul Justiției atrage atenția cu privire la plecarea magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal”

Ministrul Justiției atrage atenția cu privire la plecarea magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal”

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 16:33, Justiție
Ministrul Justiției atrage atenția cu privire la plecarea magistraților după decizia CCR:

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a comentat la Digi 24 decizia magistraților CCR de a aproba reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare. Oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la resursa umană din justiţie și a precizat că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schema de personal.

„Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri care a implicat practic toate componentele statului român şi în egală măsură a trezit şi foarte multe emoţii în societate. (…). E foarte bine că avem o finalitate, e foarte bine că avem acum o certitudine în ceea ce priveşte perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România.

De acum înainte trebuie să mergem împreună, prin cooperare loială, să eficientizăm justiţia, să acţionăm în interesul cetăţeanului, aceasta este finalitatea şi suntem obligaţi să privim către ea”, a declarat, miercuri, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la Digi 24.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi magistratura au avut dreptul să îşi exprime îngrijorările de constituţionalitate”

„Până la urmă, Guvernul împreună cu Parlamentul au acest atribut de legiferare şi au făcut-o în acord cu obiectivele de guvernare şi cu aşteptările de finanţare europeană.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi magistratura au avut dreptul să îşi exprime îngrijorările de constituţionalitate prin sesizarea făcută, iar Curtea Constituţională a României a demonstrat că poate şi trebuie să soluţioneze orice fel de divergenţă de constituţionalitate, chiar şi mecanismul a priori privitor la această lege şi iată, acum avem un cadru legislativ consolidat”, a afirmat ministrul.

„Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie”

Marinescu a precizat că este tot mai greu să se asigure schema de personal şi că, într-adevăr, există îngrijorări în acest sens.

„Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. Vreau să vă spun că este din ce în ce mai dificil să asigurăm schemele de personal. Există îngrijorări. Mesajul meu către magistraţii este acela că până la urmă, înfătuirea actului de justiţie este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat. Aceşti oameni au intrat în profesia lor pentru a face dreptate, pentru a lupta cu inechităţile, pentru a răspunde unei valori supreme în statut de drept, care este justiţia.

Şi atunci, îi rog să rămână devotaţi crezului iniţial, care i-a animat pentru a intra în această profesie, să rămână în continuare în profesie, aducând experienţa deosebită a vârstei (vorbesc de cei care ar fi la vârsta de pensionare), a profesionalismului anterior şi arătându-le că în actuala lege cei care au deja întrunite condiţiile de pensionare sunt protejaţi, în sensul că vor ieşi la pensie, au condiţiile deja recunoscute în conformitate cu legea anterioră”, a explicat Marinescu.

„S-a încheiat o dispută constituţională”

Ministrul Justiţiei a adăugat că, în acest context, magistrații au „toate motivele” să rămână în sistem şi să facă eforturi în continuare pentru ca activitatea din justiţie „să fie mai bună”.

„Eu văd lucrurile în viitor în cheia unei cooperări loiale între instituţii şi între puterile statului. S-a încheiat o dispută constituţională, s-a clarificat. (…). Mesajul meu doresc să fie unul de echilibru în momentul de faţă.

Este foarte adevărat că în trecut s-a intervenit foarte des asupra statutului magistraţilor, creând anumite dezechilibre, care nu trebuie să mai existe pentru viitor.

Am fixat nişte repere pentru viitor, acum trebuie să ne respectăm şi să cooperăm, pentru că sunt foarte multe chestiuni importante de realizat în justiţie şi împreună le putem realiza”, a subliniat Marinescu.

Ministrul Justiţiei a enumerat digitalizarea, infrastructura, reducerea numărului de dosare, încurajarea unor procedurile alternative de soluţionare a dosarelor, o eficientizare prin realizarea proceselor la distanţă, „foarte multe chestiuni” în lucru şi care nu pot fi realizate decât în parteneriat cu reprezentanţii magistraturii.

„Şi aici eu îi chem alături de noi într-un efort care să aducă societăţii româneşti încredere în justiţie, să le aducă şi lor satisfaţie şi împlinire, pentru că asta e profesia pe care şi-au ales-o şi în care sper să rămână cât mai mult timp”, a conchis ministrul Justiţiei.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Culisele ședinței CCR de azi. Cine și cum a votat pentru legea lui Bolojan
16:25
Culisele ședinței CCR de azi. Cine și cum a votat pentru legea lui Bolojan
FLASH NEWS CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări”
16:16
CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări”
ULTIMA ORĂ Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
14:57
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
REACȚIE Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
14:54
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
REACȚIE Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european
13:47
Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european
REACȚIE Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
13:07
Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Pământul este pe cale să devină de nelocuit, avertizează oamenii de știință
METEO Elveția este sub amenințarea avalanșelor. Autoritățile au emis cel mai înalt nivel de alertă, iar unele stațiuni montane sunt izolate complet
16:06
Elveția este sub amenințarea avalanșelor. Autoritățile au emis cel mai înalt nivel de alertă, iar unele stațiuni montane sunt izolate complet
FLASH NEWS Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține o conferință despre decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților
15:57
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține o conferință despre decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților
EXCLUSIV Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump/E o formă de frică
15:55
Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump/E o formă de frică
INEDIT Cât a plătit un român pentru 3 hotdogi în IKEA. A crezut că este o eroare
15:50
Cât a plătit un român pentru 3 hotdogi în IKEA. A crezut că este o eroare
REFERENDUM Giorgia Meloni face „un pariu de mare risc” și organizează un referendum pentru modificarea sistemului judiciar din Italia
15:32
Giorgia Meloni face „un pariu de mare risc” și organizează un referendum pentru modificarea sistemului judiciar din Italia
EXCLUSIV Scene ireale în Parlamentul României. Un senator PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal
15:27
Scene ireale în Parlamentul României. Un senator PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal

Cele mai noi

Trimite acest link pe