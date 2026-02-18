Ministrul Justiției atrage atenția cu privire la plecarea magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a comentat la Digi 24 decizia magistraților CCR de a aproba reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare. Oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la resursa umană din justiţie și a precizat că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schema de personal.

„Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri care a implicat practic toate componentele statului român şi în egală măsură a trezit şi foarte multe emoţii în societate. (…). E foarte bine că avem o finalitate, e foarte bine că avem acum o certitudine în ceea ce priveşte perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România. De acum înainte trebuie să mergem împreună, prin cooperare loială, să eficientizăm justiţia, să acţionăm în interesul cetăţeanului, aceasta este finalitatea şi suntem obligaţi să privim către ea”, a declarat, miercuri, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la Digi 24.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi magistratura au avut dreptul să îşi exprime îngrijorările de constituţionalitate”

„Până la urmă, Guvernul împreună cu Parlamentul au acest atribut de legiferare şi au făcut-o în acord cu obiectivele de guvernare şi cu aşteptările de finanţare europeană. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi magistratura au avut dreptul să îşi exprime îngrijorările de constituţionalitate prin sesizarea făcută, iar Curtea Constituţională a României a demonstrat că poate şi trebuie să soluţioneze orice fel de divergenţă de constituţionalitate, chiar şi mecanismul a priori privitor la această lege şi iată, acum avem un cadru legislativ consolidat”, a afirmat ministrul.

„Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie”

Marinescu a precizat că este tot mai greu să se asigure schema de personal şi că, într-adevăr, există îngrijorări în acest sens.

„Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. Vreau să vă spun că este din ce în ce mai dificil să asigurăm schemele de personal. Există îngrijorări. Mesajul meu către magistraţii este acela că până la urmă, înfătuirea actului de justiţie este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat. Aceşti oameni au intrat în profesia lor pentru a face dreptate, pentru a lupta cu inechităţile, pentru a răspunde unei valori supreme în statut de drept, care este justiţia. Şi atunci, îi rog să rămână devotaţi crezului iniţial, care i-a animat pentru a intra în această profesie, să rămână în continuare în profesie, aducând experienţa deosebită a vârstei (vorbesc de cei care ar fi la vârsta de pensionare), a profesionalismului anterior şi arătându-le că în actuala lege cei care au deja întrunite condiţiile de pensionare sunt protejaţi, în sensul că vor ieşi la pensie, au condiţiile deja recunoscute în conformitate cu legea anterioră”, a explicat Marinescu.

„S-a încheiat o dispută constituţională”

Ministrul Justiţiei a adăugat că, în acest context, magistrații au „toate motivele” să rămână în sistem şi să facă eforturi în continuare pentru ca activitatea din justiţie „să fie mai bună”.

„Eu văd lucrurile în viitor în cheia unei cooperări loiale între instituţii şi între puterile statului. S-a încheiat o dispută constituţională, s-a clarificat. (…). Mesajul meu doresc să fie unul de echilibru în momentul de faţă. Este foarte adevărat că în trecut s-a intervenit foarte des asupra statutului magistraţilor, creând anumite dezechilibre, care nu trebuie să mai existe pentru viitor. Am fixat nişte repere pentru viitor, acum trebuie să ne respectăm şi să cooperăm, pentru că sunt foarte multe chestiuni importante de realizat în justiţie şi împreună le putem realiza”, a subliniat Marinescu.

Ministrul Justiţiei a enumerat digitalizarea, infrastructura, reducerea numărului de dosare, încurajarea unor procedurile alternative de soluţionare a dosarelor, o eficientizare prin realizarea proceselor la distanţă, „foarte multe chestiuni” în lucru şi care nu pot fi realizate decât în parteneriat cu reprezentanţii magistraturii.