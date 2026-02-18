Prima pagină » Știri politice » Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține o conferință despre decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 15:57, Știri politice
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, va susține declarații de presă la ora 16.00,  în fața sălii de plen de la Camera Deputaților, despre reforma pensiilor speciale și decizia CCR.

Judecătorii au considerat că Guvernul și-a angajat răspunderea și respectă prevederile constituționale, în ceea ce privește reforma pensiilor speciale ale magistraților. Instanța a motivat urgența prin necesitatea evitării dezechilibrelor bugetare și îndeplinirii obligațiilor din PNRR.

Curtea a mai decis că trecerea graduală la noile condiții de pensionare și eliminarea actualizării pensiilor în funcție de salariile magistraților activi nu contravin deciziilor anterioare ale CCR, iar stabilirea cuantumului pensiei ține de opțiunea legiuitorului.

Totodată, solicitarea de sesizare a Curții de Justiție a UE a fost respinsă ca inadmisibilă, hotărârea fiind definitivă și general obligatorie.

„Dispozițiile criticate asigură o trecere graduală la noile condiții de vechime și de vârstă necesare obținerii pensiei de serviciu și nu încalcă art.147 alin.(4) din Constituție, prin raportare la Decizia Curții Constituționale nr.467/2023.

​Eliminarea actualizării pensiei de serviciu în raport cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional nu încalcă art.147 alin.(4) din Constituție, prin raportare la Decizia Curții Constituționale nr.467/2023.

​Sub aspectul dimensionării cuantumului pensiei de serviciu, dispozițiile legale criticate nu încalcă art.147 alin.(4) din Constituție, prin raportare la Deciziile Curții Constituționale nr.873/2010, nr.900/2020 și nr.467/2023.

​De asemenea, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibile, solicitările privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu întrebări preliminare”, se arată în comunicatul CCR.

