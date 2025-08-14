BANCUL ZILEI | „Te-ai certat iar cu Andreea?”

Bancul zilei aduce în atenție o presupusă „ceartă” cu o persoană pe nume Andreea. Spor la râs!

– Te-ai certat iar cu Andreea?

– Da, de unde știi?

*Îi trimite o fotografie pe WhatsApp cu un autoturism vandalizat.

Diferența dintre un avion și o secretară

– Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară?

– Avionul – dacă nu zboară, pică.

– Și secretara?

– Secretara este invers: dacă nu pică, zboară!

Preotul și nevestele adulterine

Într-un sat, preotul le învață pe femei să nu mai spună că și-au înșelat bărbații, ci că au alunecat. După un timp, preotul moare și vine alt preot în locul lui, care nu aflase convenția.

Primarul, știind despre ce e vorba, începe să râdă în hohote. Supărat că nu este luat în serios preotul cel nou îi spune:

– Nu mai râdeți, că… vezi continuarea!

Dragoste la prima vedere

– Frumoaso, am făcut rost de nr tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei să fim împreună, o să îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.

– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?

– Eu am vrut, dar… vezi AICI continuarea.

Cadou inedit: vacanță în Australia

– Iubitule, mai ții minte ce-ai promis… că la aniversarea de zece ani de căsnicie o să mă duci să vizitez Australia?

– Sigur că țin minte, scumpa mea. Am să te duc.

– Și… ai vreo promisiune și pentru aniversarea de douăzeci?

– Continuarea AICI.

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekendul împreună.

– Bună ziua, domnul George, sunt… vezi continuarea!

