Bancul de joi | Salarii medii în România și în restul lumii

14 aug. 2025, 12:14, Bancuri
Bancul de joi: cum sunt salariile medii în România și în restul lumii? Continuă săptămâna cu zâmbetul pe buze! Spor la râs!

Salarii:
Anglia – 2.000 £…
Germania – 2.500 €…
USA – 3.200 $…
România – atractiv…

Bubulina și programarea la ginecolog

Într-o noapte, Bulă o bate pe Bubulina pe umăr și începe să îi atingă gentil brațul. Soția se întoarce către el și îi spune:
– Îmi pare rău, Bulă. Am programare mâine la ginecolog și vreau să rămân proaspătă.
Refuzat, Bulă se întoarce și încearcă să adoarmă. După câteva minute, se întoarce din nou și începe iar să bată ușor umărul soției. De data asta, îi șoptește la ureche:
– Auzi, Bubulino, dar ai cumva programare și la stomatolog?

Fotbalistul și preotul

Un fotbalist la preot:
– Părinte, în Rai se joacă fotbal?
– Trebuie să mă documentez, vino mâine!
A doua zi, fotbalistul se prezintă la părinte.
– Părinte, ai aflat?
– Am o veste bună și una rea:
Cea bună: Da, se joacă fotbal.
Cea rea: Joi ai meci…

Bancul de joi: Dilemă medicală: Parkinson sau Alzheimer?

Bulă și Ștrulă, doi bețivi notorii. La un moment dat, Ștrulă întreabă:
– Bulă, care boală ți se pare mai gravă: Parkinson sau Alzheimer?
– Eu zic că este mai bine să ai Parkinson.
– Cum așa?
– Continuarea AICI.

„Cum aș putea trăi 100 de ani?”

Bulă, la doctor:
– Cum aș putea trăi 100 de ani?
– Fumați?!
– Nu!
– Beți?!
– Nu!
– Mâncați de la fast-food?!
– Continuarea AICI.

Bulă merge în club

Bulă iese cu prietenii în club. La un moment dat, îi sună telefonul
– Alo, da!
– Iubitule, tu ești? Nu te aud prea bine. Ești la club?
– Da, draga mea.
– Dragul meu, sunt în fața unui magazin de blănuri și am văzut o haină de vizon prețioasă! Să o cumpăr?! Costă doar 3.000 de euro.
– Da. Desigur, iubito! Cumpără-ți și o geantă, să se asorteze!
– Ești un înger! Dar, știi, azi am trecut pe la un dealer auto și mă gândeam că ar cam fi timpul să-mi schimb mașina.
– Continuarea AICI!

