Bancul zilei | „Ți-am redus, bărbate, banii pentru bere”

Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între doi oameni, soț și soție. Spor la râs!

Discuție între doi soți:

– Ți-am redus, bărbate, banii pentru bere.

– Bine, dar tu cheltuiești pe farduri.

– Ca să fiu frumoasă.

– Dar și eu beau ca să te văd frumoasă.

Bancul zilei: Bulă și întâlnirea cu extraterestrul

Într-o seară, Bulă și Ștrulă văd cum aterizează un OZN, din care iese o femeie-extraterestru.

Se uită cei doi înmărmuriți, la care Bulă zice:

– Mamă, ce bună e extraterestra asta! Uite și tu ce picioare are, ce fund are, ce mișto poate să fie.

– Bulă, ești nebun?! Nu vezi că are sânii la spate?!

– Am văzut. Și e foarte bine. Știi de ce?

– De ce, Bulă?!

– Gândește-te ce mișto este când dansezi cu ea!

Anunț funerar: 10 lei cuvântul

– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?

– Bună ziua, 10 lei cuvântul.

– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.

– Orice anunț este… vezi continuarea.

Mama lui Johnny

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:

– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.

Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:

– Cum te cheamă, tinere?

– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.

– Și câți ani… vezi continuarea.

Ieșire la cinematograf

La cinema…

Un bărbat este „târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.

Apoi, își aude soția murmurând…

– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!

Soțul îi… vezi aici continuarea.

