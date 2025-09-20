Bancul zilei | „Ți-am redus, bărbate, banii pentru bere”

Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între doi oameni, soț și soție. Spor la râs!
Discuție între doi soți:
– Ți-am redus, bărbate, banii pentru bere.
– Bine, dar tu cheltuiești pe farduri.
– Ca să fiu frumoasă.
– Dar și eu beau ca să te văd frumoasă.
Într-o seară, Bulă și Ștrulă văd cum aterizează un OZN, din care iese o femeie-extraterestru.
Se uită cei doi înmărmuriți, la care Bulă zice:
– Mamă, ce bună e extraterestra asta! Uite și tu ce picioare are, ce fund are, ce mișto poate să fie.
– Bulă, ești nebun?! Nu vezi că are sânii la spate?!
– Am văzut. Și e foarte bine. Știi de ce?
– De ce, Bulă?!
– Gândește-te ce mișto este când dansezi cu ea!
– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?
– Bună ziua, 10 lei cuvântul.
– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.
– Orice anunț este… vezi continuarea.
Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:
– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.
Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:
– Cum te cheamă, tinere?
– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.
– Și câți ani… vezi continuarea.
La cinema…
Un bărbat este „târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.
Apoi, își aude soția murmurând…
– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!
Soțul îi… vezi aici continuarea.
