BANC | Două babe stăteau de vorbă: „Mi-am luat un...”

20 sept. 2025, 18:51, Bancuri
Gândul.ro vă încântă cu un alt banc savuros, iar de data aceasta amuzamentul vine în urma unui dialog între două pensionare. Spor la râs!

Două babe stăteau de vorbă:
– Mi-am luat un dispozitiv de auz nou.
– Și cât a costat?
– Joi dimineața!

Românul, fiica lui de 18 ani și petrecerea în India

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogate se îndrăgostește de ea.
– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună vei primi răspunsul meu.
– Vreți să… vezi continuarea.

Banc: Prietenii care se cazează la hotel

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.
– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.
Unul dintre ei zice:
– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.
A doua zi apare și el tot rupt de somn:
– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.
Cel care nu dormise cu Vasile zice:
– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.
Următoarea dimineață apare… vezi continuarea.

Țăranul și calul

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi… vezi AICI continuarea!

