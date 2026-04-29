Vogue intră oficial pe piața din România. Când va avea loc lansarea

România intră, în sfârșit, pe harta uneia dintre cele mai influente publicații de modă din lume. Vogue va lansa o ediție locală în primăvara anului 2027, într-un parteneriat strategic cu AEMME Publishing.

Vogue România va deveni a 29-a ediție internațională a revistei, consolidând prezența brandului pe piețe-cheie din întreaga lume, alături de Statele Unite, Regatul Unit, Italia sau Polonia.

Noua publicație va combina autoritatea editorială globală a Vogue cu o voce locală bine definită. Accentul va fi pus pe creativitatea românească, pe noile generații de designeri, artiști și lideri de opinie, dar și pe cultura contemporană care redefinește identitatea României.

Lansarea va include ediție tipărită, cu șase apariții pe an, platformă digitală completă și prezență activă în social media.

„Suntem profund onorați să aducem Vogue în România și să devenim custodele unui brand global atât de iconic. Această lansare marchează un moment definitoriu pentru peisajul media și de modă local, precum și o oportunitate unică de a evidenția creativitatea, autenticitatea și relevanța culturală pe care România le are de oferit.

Ambiția noastră este de a construi o platformă modernă, orientată spre viitor, care nu doar celebrează cele mai relevante voci și talente ale țării, ci le și conectează la dialogul global pe care Vogue îl modelează de generații”, a spus Mario Antico, CEO și fondator AEMME Publishing.

