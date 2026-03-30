Imagini incredibile. Unei concurente la Miss Thailanda i-au picat dinții falși din gură pe scenă. Ce a făcut mai departe a uluit publicul

O concurentă pentru titlul „Miss Grand Thailanda” a avut parte de o întâmplare nefericită.

În timpul preliminarilor concursului de frumusețe din 25 martie de la Bangkok, Kamolwan Chanago (18 ani) și-a pierdut „dinții” pe scenă.

Unei concurente la Miss Thailanda i-a picat „proteza dentară”

Potrivit New York Post, înainte de a-și ține discursul, proteza dentară i s-a desprins din gură.

Concurenta nu s-a oprit, deși era vizibil stânjenită, și și-a continuat discursul. Ea a rămas un exemplu de profesionalism și îndrăzneală printr-un zâmbet afișat în care dinții erau complet intacți.

Ea a defilat pe scenă cu mantia cu pene fluturând și cu paiete strălucitoare.

Concurenta a fost lăudată

Purtătorul de cuvânt al evenimentului a declarat pentru revista People:

„Pe durata introducerii pe scenă, Kamolwan Chanago a experimentat un incident neaștepta și minor în care fațedele dentare i s-au dislocat. Ea a gestionat situația cu profesionalism și calm, iar evenimentul a continuat fără întrerupere. Suntem mândri de încrederea și de prezența sa pe scenă”.

Sursa Video: Miss Grand Thailanda

