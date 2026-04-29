La ce înțelegere a ajuns Péter Magyar cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles. Miza este de miliarde de euro

Premierul ales, Péter Magyar, a transmis pe Facebook că a decis, în cadrul unei întâlniri cu șefa Comisiei Europene, la Bruxelles, Ursula von der Leyen, semnarea unui acord politic între Ungaria și UE. Acest demers ar permite țării să acceseze fonduri europene, în valoare de miliarde de euro.

„Am avut o discuție extrem de constructivă și reușită cu președintele Comisiei Europene.

Am convenit ca, în calitate de prim-ministru ungar, să revin la Bruxelles în săptămâna 25 mai și să semnăm acordul politic necesar Ungariei și poporului maghiar să contribuie cât mai curând posibil la numeroasele miliarde de resurse ale UE HUF”, a transmis premierul Péter Magyar.

„Uniunea Europeană nu sprijină condiții care ar contraveni intereselor țării noastre”

Prim-ministrul maghiar a transmis cetățenilor că prevederile acordului vizează interesele Ungariei. Potrivit acestuia, accesarea fondurilor europene va contribui la dezvoltarea economică a țării.

„Aș dori să asigur pe toată lumea că Uniunea Europeană nu sprijină condiții care ar contraveni intereselor țării noastre.

Într-o propoziție: în curând resursele UE vor ajunge în Ungaria. Cu ajutorul resurselor putem porni economia maghiară și să realizăm evoluțiile necesare unei țări funcționale și umane”, a mai adăugat Péter Magyar.

Miza întâlnirii dintre Magyar și Ursula von der Leyen – consolidarea relațiilor cu UE

Întâlnirea dintre premierul Ungarie și șefa Comisiei Europene a avut drept scop deblocarea a 10 miliarde de euro, pe care țara riscă să le piardă dacă nu sunt realizate reformele necesare, până în luna august.

La începutul lunii aprilie au avut loc discuții, la nivel tehnic, între oficialii Comisiei și cei ai Comisiei partidului Tisza, în cadrul cărora cele două părți au convenit să colaboreze rapid.

Întâlnirea dintre Magyar și von der Leyen are loc la câteva zile după ce o delegație a Comisiei Europene a mers la Budapesta.

Primul pas pentru deblocarea fondurilor de redresare ale Ungariei este respectarea celor 27 de „super-etape” impuse de UE. Acestea acoperă achizițiile publice, independența justiției și libertatea academică.

Totodată, miza întâlnirii este consolidarea relațiilor cu Bruxellesul și scutirea de la sancțiunile zilnice impuse într-un litigiu privind migrația. Interesele Ungariei rezidă și în aprobarea unui împrumut de miliarde de euro din programul SAFE din partea Comisiei.

Recomandarea autorului: