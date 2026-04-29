CSO Voluntari a câștigat al doilea său titlu de campioană
CSO Voluntari a dat lovitura și a cucerit titlul național la volei feminin, după ce a învins fosta campioană, Volei Alba Blaj, cu scorul general de 3-1.

Este al doilea trofeu din vitrina clubului ilfovean, însă premiera absolută constă în faptul că victoria a fost celebrată chiar în propria sală. Dincolo de spectacolul sportiv, finala a oferit și un moment emoționant: Irina Kosinski i-a transmis un mesaj de mobilizare fratelui său, Carol, care se pregătește de finala masculină, alături de colegii de la Arcada Galați.

Voleiul românesc și-a încoronat noua campioană într-o atmosferă electrizantă. Deși CSO Voluntari mai deținea un titlu în palmares, cucerit în urmă cu doi ani la Blaj, fetele antrenate de Giovanni Caprara au reușit acum să ridice trofeul în fața propriilor suporteri.

„Secretul este un grup foarte unit”

Pentru ridicătoarea Iarina Axinte, acest succes este încununarea unei munci constante, în ciuda unui sezon marcat de momente dificile și probleme medicale în cadrul lotului.

„Mă bucur foarte mult. Cred că încă nu realizez 100% ce s-a întâmplat, dar sunt foarte mândră de echipa mea, de munca pe care am depus-o tot sezonul și că a dat roade și am câștigat. Am mai trăit asta, dar cum niciun meci nu seamănă cu altul, niciun campionat nu seamănă cu altul și mereu este o bucurie specială. Secretul echipei? Dorința de joc, munca multă, un grup foarte unit și cred că asta ne-a adus și titlul”, a declarat Iarina Axinte.

Sportiva a rememorat și perioadele critice ale sezonului: „Probabil când am legat mai multe meciuri mai puțin bune, dar ne bucurăm că ne-am revenit și că am luptat până la urmă. Am avut foarte multe meciuri, am avut și accidentări. La început de ianuarie nu le-am avut nici pe Denisa Ionescu, nici pe Tara, erau ambele bolnave, am avut doar doi centri o perioadă bună de timp și mă bucur că am făcut față”.

Duelul infinit: 11 meciuri împotriva aceleiași echipe

O particularitate a acestui sezon a fost numărul incredibil de confruntări directe între CSO Voluntari și Alba Blaj, cele două formații întâlnindu-se de 11 ori în diverse competiții. „Este greu, ne știm foarte bine și ei pe noi și noi pe ele și a fost greu, dar mă bucur că am reușit”, a punctat Axinte.

Această perspectivă a fost completată de liberoul Irina Kosinski: „Vă dați seama că deja după a zecea oară ne cunoșteam ca-n palmă și pot să spun că a fost un avantaj pentru noi. Mi-am dorit enorm să ies campioană la noi acasă și faptul că s-a îndeplinit e ceva extraordinar. Mă așteptam poate să ne fie mai greu, dar aparent am știut să gestionăm mai bine momentele dificile și importante.”

Mesaj pentru fratele finalist: „Să se uite la culoarea asta!”

Bucuria Irinei Kosinski a fost dublată de gândul către fratele ei, Carol Kosinski. Legitimat la Arcada Galați, acesta urmează să dispute finala masculină împotriva lui Dinamo, începând de săptămâna viitoare. „Îi urez să vadă videoul ăsta, să se uite la culoarea asta a medaliei și să o aducă acasă”, a fost mesajul plin de încredere transmis de Irina către fratele său.

Semnale pozitive pentru echipa națională

Prezent la festivitatea de premiere, președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, s-a declarat impresionat de nivelul tehnic al finalei și de evoluția jucătoarelor autohtone, un semnal excelent înaintea competițiilor internaționale de vară.

„O finală frumoasă chiar, cu mingi disputate, cu o luptă în linia a doua cu mingi foarte mult disputate. Chiar o finală reală, adevărată, în care fiecare din cele două echipe și-a dorit victoria. Sportivele românce chiar au evoluat extrem de bine și cele de la Voluntari și cele de la Alba Blaj. Tocmai de aceea, sperăm să fie un an bun pentru echipa națională de senioare. Finala masculină sperăm să fie tot așa, un regal voleibalistic, între două echipe extrem de puternice și extrem de motivate, vorbind de Arcada Galați și de Dinamo”, a declarat Adin Cojocaru.

Pentru noile campioane, vacanța va fi scurtă. Iarina Axinte a confirmat că se va alătura în luna mai lotului național: „Planuri nu prea am decât cu naționala, dar mă bucur să lupt pentru țara mea și să avem o vară bună”, a spus tânăra jucătoare a ilfovencelor.

CSO Voluntari s-a impus cu scorul general de 3-1 în finala cu Volei Alba Blaj

CSO Voluntari a cucerit titlul național la volei feminin după ce a câștigat trei dintre cele patru meciuri ale finalei cu Volei Alba Blaj.

În prima partidă, disputată la Blaj, gazdele s-au impus cu scorul de 3-1 (18-25, 26-24, 25-22, 25-16). Apoi, tot la Blaj, fetele de la Voluntari și-au luat revanșa și au egalat situația la general, impunându-se cu scorul de 3-0 (25-20, 25-22, 25-23). „Caravana” finalei s-a mutat apoi la Voluntari, acolo unde gazdele s-au mai impus de două ori: 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) și 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-23), cucerind astfel al doilea titlu din istoria clubului.

