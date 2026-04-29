Care a fost reacția lui Macron la gluma regelui Charles care l-a „întors" pe Trump: „Dacă nu eram noi, acum vorbeați franceza"

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat cu entuziasm la gluma Regelui Charles făcută marți seara la dineul de la Casa Albă. Regele britanic a precizat, în discursul său, că dacă nu ar fi fost Marea Britanie, americanii vorbeau acum limba franceză.

Președintele Donald Trump a afirmat în trecut că, dacă nu ar fi existat intervenția Statelor Unite în al Doilea Război Mondial, țările europene ar fi vorbit acum limba germană și puțin din limba japoneză. În timpul toastului său, regele britanic a avut ocazia de a răspunde la această afirmație cu o glumă pe măsură. Momentul a provocat hohote de râs în sală, inclusiv din partea lui Donald Trump.

„Ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar fi vorbit germana. Îmi permit să spun că, dacă nu am fi fost noi, ați fi vorbit franceza”.

Gluma Regelui Charles a fost o referință la rivalitățile coloniale din secolul al XVIII-lea din America de Nord, când forțele britanice și franceze se luptau pentru dominanță pe continent înainte de independența Statelor Unite.

Emmanuel Macron a reacționat la această glumă cu o postare pe pagina sa de X, în care s-a rezumat scurt la: „Asta ar fi fost șic!”

Relația dintre Donald Trump și Emmanuel Macron din ultima perioadă este marcată de tensiuni și pe alocuri de atacuri personale directe. Aceasta a evoluat de la un „bromance” din timpul primului mandat al lui Trump către o ruptură cauzată de divergențele din NATO și de conflictul din Iran.

Recent, președintele american a lansat o serie de comentarii controversate la adresa lui Emmanuel Macron și a soției sale, Brigitte Macron. În cel mai recent dintre acestea, Trump a insinuat că Macron ar fi fost bătut de soția sa, o remarcă pe care președintele francez a catalogat-o drept „lipsită de eleganță” și care „nu merită un răspuns”.

