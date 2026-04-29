Prima pagină » Știri externe » Cât va costa prima navă de luptă din clasa „Trump” a marinei americane. Suma depășește costul celui mai mare portavion modern al SUA

Prima navă de luptă a Statelor Unite din clasa „Trump”, denumită USS Defiant, va costa peste 17 miliarde de dolari, iar totalul pentru primele trei nave va ajunge la peste 43 de miliarde de dolari, potrivit Axios.

Această sumă depășește costul celui mai modern portavion american din clasa Gerald R. Ford, care a costat aproximativ 13,3 miliarde de dolari, devenind una dintre cele mai scumpe nave din istoria militară a SUA.

Marina americană intenționează să cheltuiască aproximativ 43,5 miliarde de dolari pentru primele trei nave din noua clasă „Trump”, o sumă uriașă dacă ar fi să comparăm cu celelalte nave aflate în dotarea SUA. Prima ambarcațiune, USS Defiant, va costa cel mai mult din cauza cercetării și a dezvoltării acesteia. Se estimează că a doua navă va costa în jur de 13 miliarde de dolari, iar a treia în jur de 11,5 miliarde.

John C. Phelan, care a ocupat funcția de secretar al Marinei SUA până săptămâna trecută, a declarat reporterilor că cifra aceasta este doar o „estimare inițială, timpurie”.

„Vom vedea unde ne vom stabili cu adevărat, pe măsură ce trecem peste asta și începem să raționalizăm o parte din costuri”, a spus el în marja conferinței Sea-Air-Space din Maryland.

Până la acest moment, specificațiile preliminare publicate de Marina SUA arată că nava de luptă va fi înarmată „până în dinți”, cu turele laser, un tun pe șină, precum și spațiu pentru arme hipersonice și nucleare. Toate aceste capabilități vor fi gestionate de cel puțin 650 de marinari.

