Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început întâlnirea. Ce legi se grăbește să dea înainte de debarcare

Guvernul Ilie Bolojan a publicat agenda ședinței de guvern numai în momentul în care a început efectiv prima ședință oficială fără PSD. A devenit o practică la nivelul actualului guvern secretomania, așa cum Gândul a semnalat în mai multe rânduri. Nu este clar despre ce se discută în această ședință, întrucât guvernul a transmis că ar fi vorba de „un proiect de ordonanță de urgență” și „de un proiect de lege privind „unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice”.

Gândul publică agenda ședinței Guvernului Bolojan de astăzi.

GUVERNUL ROMÂNIEI

29.04.2026

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României din 29 aprilie 2026

PROIECT DE LEGI PROIECT DE LEGE privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PRIMA LECTURĂ)

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2026-2028 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2025 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune a unor bunuri imobile proprietate publică a statului către Societatea Pirochim Victoria – S.A. şi aprobarea închirierii unor bunuri proprietate publică a statului către Societatea Viromet -S.A. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2025 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea unui consul general PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de incendiul produs în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

MEMORANDUMURI MEMORANDUM cu tema: Raportul național V privind aplicarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în România

NOTE NOTĂ privind legalitatea şi oportunitatea numirii persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică în calitate de administrator sau membru al consiliilor de administraţie ori de supraveghere ale întreprinderilor publice NOTĂ privind stadiul implementării Ţintei 245 – ,,Acte legislative/modificări referitoare la IMM-urile cărora li s-a aplicat testul” NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Salonta, judeţul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 109007-C1-U2 Salonta, din domeniul public al Municipiului Salonta în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor

PUNCTE DE VEDERE PUNCT DE VEDERE cu privire la 19 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3wDTgkO .