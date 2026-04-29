Se teme Nicușor Dan de AUR? Simion: Nu l-am amenințat cu suspendarea/El este imprevizibil/Vedem dacă se recalibrează

Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, George Simion, a comentat relațiile ostile dintre partidul pe care îl conduce și președinte. Liderul AUR a subliniat că cele mai recente declarații ale lui Nicușor Dan atestă ignorarea de către acesta a prevederilor Constituției. Politicianul a observat că este o abordare greșită, lansând și un avertisment voalat la adresa șefului statului. 

Rugat de moderatorul emisiunii să explice cum înțelege ultimele declarații ale președintelui, Simion a admis că, din punct de vedere juridic, acesta are legea de partea sa, deci poate să ignore AUR de la consultări. Totuși, a completat invitatul, Constituțiastipulează că președintele țării are obligația de a ține cont de votul popular.

Ce variante are AUR pentru a contracara refuzul lui Nicușor Dan

Însă, a completat liderul AUR, și partidul pe care îl conduce are propriile argumente și propria aritmetică politică.

Că argumentele constituționale sunt de partea lui. Că el decide cine face guvernul. El n-a încălcat Constituția. Dar urmează dacă el decide. Domnule, mergeți la consultări de la Constituție? Eu pot face un guvern cu PNL și USR. Eu pot face un guvern cu PSD. Eu pot propune un guvern minoritar, care să aibă susținere în Parlament. Sau eu pot să susțin, prin parlamentarii AUR, un guvern minoritar din partea celorlalte partide sau un guvern tehnocrat. E treaba mea ca partid politic.

Referitor la declarațiile șefului statului, George Simion a observat că este o abordare greșită, lansând și un avertisment voalat la adresa acestuia.

Domnul Nicușor Dan și-a schimbat declarațiile, pentru că a spus categoric nu la susținerea unui guvern de către AUR sau la o alianță AUR cu alt partid. Este greșit. Acum este extrem de improbabil. Nu l-am amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea.

Decizia viitorului prim-ministru îi aparține lui Nicușor Dan, care este destul de imprevizibil. (….) Vedem dacă se recalibrează domnul Nicușor Dan. Noi susținem un guvern de reconciliere națională.  

Vizionați emisiunea integral:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe