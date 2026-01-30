Prima pagină » Casa Ta » Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri

Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri

Mihai Tănase
30 ian. 2026, 10:22, Casa Ta
Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri
Foto: Freepik

Un obiect aparent inutil, pe care cei mai mulți dintre noi îl aruncăm imediat, poate deveni un aliat surprinzător în bucătărie. Folosit corect, acesta ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din frigider și reduce umezeala, fără soluții chimice sau produse costisitoare.

De cele mai multe ori, dopurile de plută ajung direct la gunoi imediat după ce deschidem o sticlă de vin sau de ulei. Considerate inutile, acestea sunt rareori privite ca ceva mai mult decât un simplu ambalaj.

În realitate, dopul de plută poate avea o utilitate practică neașteptată în bucătărie, în special în frigider, scrie Click.ro.

Așezat în interiorul frigiderului, dopul de plută contribuie la eliminarea mirosurilor neplăcute și la menținerea unui aer mai curat. Materialul natural din care este fabricat este poros, ceea ce îi permite să absoarbă moleculele responsabile de mirosurile persistente care se formează în timp, mai ales atunci când alimentele sunt depozitate în același spațiu.

Spre deosebire de odorizantele comerciale sau de soluțiile chimice, care pot lăsa un miros artificial și pot afecta aroma alimentelor, dopul de plută reprezintă o alternativă simplă, ieftină și ecologică. Este un truc la îndemâna oricui, care nu implică niciun cost suplimentar.

Cum se folosește dopul de plută în frigider

Aplicarea este extrem de simplă. Este suficient să așezi câteva dopuri de plută pe rafturile frigiderului sau într-un mic recipient deschis. Pentru un efect mai intens, dopurile pot fi tăiate în jumătate, astfel încât suprafața de absorbție să fie mai mare. De asemenea, este recomandat să fie plasate lângă sertarele pentru legume și fructe, zone în care mirosurile tind să se amestece cel mai ușor.

Pentru a păstra eficiența maximă, dopurile ar trebui înlocuite la câteva săptămâni, în funcție de cât de intens sunt folosite frigiderul și alimentele depozitate.

Pe lângă combaterea mirosurilor neplăcute, dopul de plută are și un alt avantaj important: ajută la reducerea umezelii din frigider. Prin absorbția unei părți din vapori, acesta contribuie la menținerea alimentelor proaspete pentru mai mult timp și la prevenirea apariției condensului excesiv.

În același timp, este un gest sustenabil, care oferă o a doua viață unui obiect ce ar fi fost, altfel, aruncat. Un detaliu mic, dar eficient, care demonstrează că soluțiile simple pot avea un impact real în viața de zi cu zi.

