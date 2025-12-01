Prima pagină » Actualitate » Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor

01 dec. 2025, 09:25, Actualitate
Te-ai gândit vreodată care ar putea fi trucul eficient care să te ajute să scapi de mirosul neplăcut din frigider? În același timp, acest truc poate ajuta să mențină proaspete, pe un timp îndelungat, fructele și legumele. De altfel, ajută și la igiena aparatului electrocasnic.

De-a lungul timpului, mai mulți specialiști au adus în atenție câteva metode și trucuri prin intermediul cărora să cureți frigiderul sau să îndepărtezi mirosul neplăcut. De altfel, unele dintre aceste metode pot ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor.

De data aceasta, trucul are în vedere utilizarea unui burete curat și umed. Acesta poate fi amplasat în interiorul frigiderului și poate ajuta, de pildă, la reglarea nivelului de umiditate. De altfel, umezeala, odată ce este absorbită de burete, va contribui la diminuarea mirosurilor neplăcute, precum și la absorbția umidității, reducând riscul ca fructele și legumele să se strice mai repede.

Cum ajută buretele umed la îndepărtarea mirosului urât?

Un burete ușor umezit și pus în frigider, în raft, poate ajuta la diminuarea mirosului urât din interior. Moleculele responsabile pentru aceste mirosuri vor fi atrase în fibrele buretelui, fiind neutralizate. Experții susțin că este important modul în care este utilizat acest burete. Acesta trebuie să fie, în primul rând, curat. Nu trebuie să fie plin cu apă (doar umezit) și trebuie să fie înlocuit / sterilizat regulat. Nu trebuie să se favorizeze dezvoltarea bacteriilor, de aceea este necesară schimbarea / curățarea lui.

Există și un alt avantaj al utilizării bureților. Costul este mai redus, spre deosebire de folosirea odorizantelor special create pentru frigider, arată Times of India.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Cele mai noi