Sorin Tufan, fost jucător al Farului Constanța, a murit în accidentul naval din Portul Midia

18 mart. 2026, 15:25, Sport
Sorin Tufan, fost jucător al echipei Farul Constanța, a murit în accidentul naval de miercuri dimineața din Portul Midia, unde un remorcher s-a scufundat.

Clubul Farul Constanța a postat un mesaj de condoleanțe pe Facebook.

„Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristețe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan”, a transmis clubul.

Sorin Tufan a început să joace fotbal la vârsta de zece ani la Centrul de copii și juniori al Farului și a debutat pentru echipa de seniori în anul 1985.

Fotbalistul a jucat pentru alb-albaștri până în 1992, în peste 100 de meciuri.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familie și cei apropiați în aceste momente cumplite. Dumnzeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.

Un remorcher în care se aflau cinci persoane s-a scufundat miercuri dimineața în Portul Midia. Toți cei cinci membri ai echipajului au fost declarați decedați.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Digi24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Cancan.ro
Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Click
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Cercetătorii au documentat un tip de evoluție rapidă nemaivăzut în sălbăticie până acum
FLASH NEWS Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel
16:13
Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel
ULTIMA ORĂ Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
16:10
Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
ULTIMA ORĂ Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
15:50
Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
FLASH NEWS Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora
15:38
Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora
ANALIZĂ Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile
15:34
Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile
ECONOMIE Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
15:32
Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană

