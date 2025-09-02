Cum să eliminăm mirosurile neplăcute din casă, la întoarcerea din vacanță. Soluția naturală din bucătărie care te costă câțiva lei

Cum să eliminăm mirosurile neplăcute din casă, la întoarcerea din vacanță. Iată câteva trucuri care ar putea fi eficiente și care pot împrospăta aerul din interior. Printre acestea se numără și o soluție naturală, regăsită de multe ori în bucătărie, care te costă câțiva lei.

Cum să eliminăm mirosurile neplăcute din casă, la întoarcerea din vacanță. Există o serie de variante dintre care poți alege, pentru a împrospăta aerul din interior. Atunci când pleci în concediu, pentru mai multe zile, de obicei întreaga locuință este securizată. Ferestrele sunt închise și rareori se întâmplă să se aerisească încăperile, mai ales dacă niciun membru al familiei nu rămâne să „păzească” gospodăria.

De aceea, atunci când te întorci din vacanță, există probabilitatea să simți un aer închis sau diverse mirosuri neplăcute. Pentru a elimina odorul neplăcut, poți utiliza anumite trucuri. Printre acestea se numără și o soluție naturală. De cele mai multe ori, se află în gospodărie, fiind utilizată în bucătărie. Însă, o asemenea soluție poate avea și alte întrebuințări.

Cum să eliminăm mirosurile neplăcute din casă

Există câteva soluții de absorbție a mirosului neplăcut din casă, la întoarcerea din vacanță. Printre acestea se numără zeama proaspătă de lămâie. Pot fi tăiate felii de lămâie și așezate pe o farfurie, în zonele în care mirosul neplăcut persistă. Lămâia poate avea capacitatea de a absorbi odorul.

De altfel, există și alte variante care pot fi folosite și care costă câțiva lei. De exemplu, o soluție alcătuită din oțet alb și apă poate fi o variantă pentru a îndepărta mirosurile neplăcute din interior. Tot ceea ce trebuie să faci este să amesteci oțetul alb cu apă și să pulverizezi soluția în aer, în camere.

O altă soluție reprezintă turnarea bicarbonatului de sodiu peste covor și piesele de mobilier. Pudra trebuie să acționeze peste noapte și poate fi îndepărtată cu ajutorul aspiratorului.

Desigur, o altă variantă poate reprezenta amplasarea unor săculeți cu plante frumos mirositoare în dulapuri, în dressing sau în diverse colțuri ale casei, înainte de a pleca în vacanță. De altfel, pot fi folosite și variantele cu lavandă și cu miros de trandafiri, lămâie sau liliac.

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)