Actorul Sean Penn a lipsit de la ceremonia oficială a premiilor Academy Awards pentru a vizita Ucraina, iar ce a primit l-a lăsat fără cuvinte

18 mart. 2026, 15:29, Știri externe

Actorul Sean Penn nu a participat la gala Academy Awards penru a merge în Ucraina. În locul statuetei aurii de la Hollywood, acesta a primit un „Oscar” simbolic realizat din metalul unui vagon de tren distrus într-un atac rusesc.

Statueta, plată și argintie, ca de aur, i-a fost oferită de conducerea căilor ferate ucrainene, care a descris-o drept „un simbol al rezistenței”.

„Nu este de aur, dar este foarte real și vine din adâncul inimilor noastre”, i s-a transmis actorului.

Vizibil emoționat, Penn a răspuns simplu: „Toate acestea sunt comori. Vă mulțumesc”.

Sean Penn: „Mă voi simți mult mai bine știind că o parte din mine este aici”

Sean Penn se află în Ucraina încă de la finalul săptămânii trecute. Acesta a fost fotografiat luni în centrul Kievului „purtând ochelari de soare și cărând o cutie de țigări”. Mai târziu, președintele Zelenski a postat o fotografie cu ei stând împreună în biroul său.

În 2022, la izbucnirea războiului cu Rusia, Penn i-a împrumutat președintelui Zelenski  unul dintre premiile sale Oscar, spunându-i:

”Acesta este pentru tine. Este doar un lucru simbolic prostesc, dar dacă știu că este aici cu tine, atunci mă voi simți mai bine și mai puternic pentru luptă.Când vei câștiga, adu-l înapoi în Malibu. Mă voi simți mult mai bine știind că o parte din mine este aici”.

De-a lungul anilor, Sean Penn nu s-a limitat la cariera sa cinematografică, implicându-se activ în cauze umanitare și politice. În cazul Ucrainei, sprijinul său a fost constant și vizibil, atât prin vizite repetate, cât și prin proiecte media dedicate realității din teren.

Sean a vizitat Ucraina frecvent de când Rusia a invadat-o acum patru ani și a realizat un documentar despre președintele Zelenski  în 2023. Documentarul realizat a contribuit la creșterea vizibilității internaționale a liderului ucrainean și a situației din țară în contextul războiului declanșat de Rusia.

Absență notabilă de la Oscaruri

Actorul în vârstă de 65 de ani nu a participat la ceremonia din Los Angeles, unde a câștigat un nou premiu pentru rol secundar în filmul „One Battle After Another”.

Producția, regizată de Paul Thomas Anderson, a avut un succes major, obținând mai multe trofee importante, inclusiv pentru regie și cel mai bun film.

Ultimele sale două premii Oscar au fost pentru Mystic River în 2004 și Milk în 2009. Actorul a câștigat, de asemenea, un premiu BAFTA pentru One Battle Against Another în februarie, dar a lipsit și de la acea ceremonie.

