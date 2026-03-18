18 mart. 2026, 15:38, Știri externe
Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora

Unul dintre apropiații lui Donald Trump din Europa, președintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că Europa ar putea oferi sprijin militar pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, scrie POLITICO. Condiția impusă de statele europene pentru acordarea unei astfel de asistențe este ca președintele american să ofere tot ajutorul de care Ucraina are nevoie pentru a ajunge la un acord de pace acceptabil cu Rusia.

Ideea negocierilor cu Donald Trump i-a fost propusă marți lui Alexander Stubb în timpul unei sesiuni de întrebări la centrul de experți Chatham House din Londra. În urma acestei propuneri, liderul finlandez a părut surprins și impresionat deoarece ideea este una foarte bună.

„Cred că este o idee foarte bună”, a spus Stubb, iar după o scurtă pauză, a spus: „Nu, cred că este de fapt o idee foarte bună”. Stubb a spus că va analiza în continuare această idee și va discuta opțiunile cu echipa sa.

Finlanda nu deține resurse care să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz și este încă departe de a fi clar rolul pe care forțele europene l-ar putea juca în asigurarea tranzitului prin Golf.

Oficialii europeni, inclusiv Alexander Stubb, se tem că, cu cât războiul împotriva Iranului continuă, cu atât ar putea constrânge mai mult procesul de pace din Ucraina. Recent, președintele american a făcut presiuni asupra lui Volodimir Zelenski pentru a ajunge la un acord de pace cu Putin, fără a clarifica ce fel de garanții de securitate ar putea să ofere Statele Unite.

Războiul din Orientul Mijlociu afectează negocierile de pace din Ucraina

Președintele Finlandei se teme că negocierile de pace din Ucraina ar putea să eșueze, iar Kievul ar putea fi forțat să accepte o pace nefavorabilă cu Rusia. Stubb a spus că are o viziune realistă asupra modului în care îl poate influența pe Trump, în contextul în care cei doi lideri de stat au o relație apropiată datorită pasiunii comune pe care o împărtășesc: golful.

Implicațiile războiului din Iran sunt „negative” pentru Ucraina, în principal pentru că prețul petrolului favorizează mașinăria de război a Rusiei, a spus Stubb. „Economia rusă mergea extrem de prost acum câteva săptămâni, acum își revine.” De asemenea, îndepărtează sistemele de apărare aeriană de unde sunt necesare în Ucraina.

