Viorel Cataramă confirmă dezvăluirea Gândul: Există un plan de schimbare a lui Ilie Bolojan

18 mart. 2026, 15:30, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, una dintre personalitățile marcante ale PNL, Viorel Cataramă, a făcut lumină în controversa politică internă a momentului: schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Omul de afaceri, fost candidat la prezidențiale, a confirmat pentru moderatorul emisiunii marca Gândul că înlocuirea premierului din funcție este acceptată inclusiv în partidul pe care acesta îl conduce ca președinte, PNL.

Avertismentul lui Cataramă: Dacă Bolojan ar demisiona cât e în funcție, PNL s-ar prăbuși

Există o intenție, dar această schimbare nu poate fi efectuată atâta timp cât Bolojan este prim-ministru. În momentul în care tu ca partid ești la guvernare, iar premierul e al tău, nu poți să-l schimbi atâta timp cât e în funcție. Este un nonsens și nu faci decât să pierzi și mai multe voturi din alea puține pe care le mai ai. Îți distrugi partidul”, a declarat liberalul în studioul Gândul

Personal, Cataramă nu crede că Ilie Bolojan va supraviețui crizei politice pe care acesta a declanșat-o, mai ales că cei care îi cer demisia sunt tot mai numeroși. Totuși, atrage atenția versatul politician, Bolojan se bucură de susținerea partidelor progresiste, care dau tonul în coaliția de guvernare.

Având în vedere că toate partidele care compun arcul guvernamentul sunt progresiste, există o șansă să supraviețuiască, da

ULTIMA ORĂ Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
EXCLUSIV Ponta denunță politica lui Trump pentru Iran: ”Nu a ieșit ca în Venezuela/Uite că în Iran nu câștigă democrația/Este războiul lui Netanyahu”
EXCLUSIV Victor Ponta, ironii la adresa lui Radu Tudor: Stăm în același bloc/Sunt apărat
EXCLUSIV Victor Ponta, complet revoltat: ”Țara asta îți dă jos copilul din avion! Cum e asta?”
EXCLUSIV Paradoxul lui Ponta: „Suntem singura țară din UE care a dezbătut în Parlament ce nu trebuia dezbătut / Ce e de dezbătut, că vin 3 avioane”
EXCLUSIV Victor Ponta: „Putin câștigă 3 miliarde de euro pe lună din creșterile de prețuri la carburanți”
FLASH NEWS Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel
ULTIMA ORĂ Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
FLASH NEWS Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora
ANALIZĂ Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile
ECONOMIE Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
INEDIT Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat
