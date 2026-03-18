Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, una dintre personalitățile marcante ale PNL, Viorel Cataramă, a făcut lumină în controversa politică internă a momentului: schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Omul de afaceri, fost candidat la prezidențiale, a confirmat pentru moderatorul emisiunii marca Gândul că înlocuirea premierului din funcție este acceptată inclusiv în partidul pe care acesta îl conduce ca președinte, PNL.

Avertismentul lui Cataramă: Dacă Bolojan ar demisiona cât e în funcție, PNL s-ar prăbuși

”Există o intenție, dar această schimbare nu poate fi efectuată atâta timp cât Bolojan este prim-ministru. În momentul în care tu ca partid ești la guvernare, iar premierul e al tău, nu poți să-l schimbi atâta timp cât e în funcție. Este un nonsens și nu faci decât să pierzi și mai multe voturi din alea puține pe care le mai ai. Îți distrugi partidul”, a declarat liberalul în studioul Gândul.

Personal, Cataramă nu crede că Ilie Bolojan va supraviețui crizei politice pe care acesta a declanșat-o, mai ales că cei care îi cer demisia sunt tot mai numeroși. Totuși, atrage atenția versatul politician, Bolojan se bucură de susținerea partidelor progresiste, care dau tonul în coaliția de guvernare.

”Având în vedere că toate partidele care compun arcul guvernamentul sunt progresiste, există o șansă să supraviețuiască, da”.

