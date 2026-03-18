Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile

Bianca Dogaru
18 mart. 2026, 15:34, Actualitate
Majoritatea românilor consideră că circulația pe drumurile publice din țară este nesigură și susțin sancțiuni drastice pentru creșterea disciplinei în trafic. Conform celui mai recent sondaj INSCOP, peste 55% dintre cetățeni sunt de acord cu suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile.

Datele sondajului arată o stare de îngrijorare profundă în rândul populației. Aproape 75% dintre respondenți declară că traficul rutier este „destul de nesigur” sau „foarte nesigur”. Cele mai temătoare sunt femeile și persoanele cu vârste între 49 și 59 de ani. La polul opus, doar un procent mic de 3,7% consideră că drumurile din România oferă siguranță deplină.

Șoferii iresponsabili, principala cauză a accidentelor

Întrebați despre motivele acestui sentiment de insecuritate, românii indică factorul uman drept principalul vinovat.

  • 46,6% dau vina pe comportamentul iresponsabil al unor conducători auto.
  • 32,1% consideră că infrastructura rutieră slab dezvoltată este cauza centrală.
  • 11,3% pun lipsa de siguranță pe seama educației rutiere precare.

Măsura suspendării dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor se bucură de un sprijin solid, în special din partea votanților PSD, PNL și USR, dar și a tinerilor sub 30 de ani.

„Barometrul INFORMAT-INSCOP scoate în evidență o problemă gravă – circulația nesigură pe drumurile publice – cu efecte tragice asupra populației. Percepția dominantă este că circulația pe drumurile publice din România este nesigură, ceea ce indică lipsa de încredere în capacitatea sistemului rutier de a asigura protecția participanților la trafic. În acest context, opinia publică se împarte în privința sancțiunilor mai dure pentru neplata amenzilor, dar există un nucleu semnificativ de susținere (55.7%) pentru măsuri coercitive care să crească disciplina în trafic. Pentru majoritatea celor care percep traficul ca fiind nesigur, problema este asociată în primul rând cu comportamentul șoferilor, iar într-o măsură secundară cu deficiențele infrastructurii. Din perspectiva politicilor publice, aceste rezultate sugerează că intervențiile eficiente trebuie să combine aplicarea dură a regulilor cu investiții în infrastructură și programe serioase de educație rutieră,” a declarat Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Citește și

INEDIT Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat
15:30
Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat
VIDEO Un robot umanoid insolent a fost ridicat de Poliție în China pentru acte nepotrivite împotriva unei femei. În spatele mașinăriei era omul
15:24
Un robot umanoid insolent a fost ridicat de Poliție în China pentru acte nepotrivite împotriva unei femei. În spatele mașinăriei era omul
FLASH NEWS PSD, după scandalul din Parlament: „USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități”
15:05
PSD, după scandalul din Parlament: „USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități”
AUTO Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive: Statul are peste 1,2 miliarde lei pentru Rabla 2026
14:31
Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive: Statul are peste 1,2 miliarde lei pentru Rabla 2026
EDUCAȚIE Sindicatele din Educație avertizează Guvernul Bolojan: „Nu vă îmbătați cu apă rece după simulări, greva generală rămâne o opțiune”
14:31
Sindicatele din Educație avertizează Guvernul Bolojan: „Nu vă îmbătați cu apă rece după simulări, greva generală rămâne o opțiune”
VIDEO Vedetele fac haz de necaz pe tema scumpirilor carburanților. Bobiță închină un pahar de benzină la botul calului
14:16
Vedetele fac haz de necaz pe tema scumpirilor carburanților. Bobiță închină un pahar de benzină la botul calului
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Digi24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Cancan.ro
Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Click
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Cercetătorii au documentat un tip de evoluție rapidă nemaivăzut în sălbăticie până acum
FLASH NEWS Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel
16:13
Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel
ULTIMA ORĂ Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
16:10
Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
ULTIMA ORĂ Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
15:50
Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
FLASH NEWS Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora
15:38
Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora
ECONOMIE Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
15:32
Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
ULTIMA ORĂ Viorel Cataramă confirmă dezvăluirea Gândul: Există un plan de schimbare a lui Ilie Bolojan
15:30
Viorel Cataramă confirmă dezvăluirea Gândul: Există un plan de schimbare a lui Ilie Bolojan

