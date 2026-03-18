Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile

Majoritatea românilor consideră că circulația pe drumurile publice din țară este nesigură și susțin sancțiuni drastice pentru creșterea disciplinei în trafic. Conform celui mai recent sondaj INSCOP, peste 55% dintre cetățeni sunt de acord cu suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile.

Datele sondajului arată o stare de îngrijorare profundă în rândul populației. Aproape 75% dintre respondenți declară că traficul rutier este „destul de nesigur” sau „foarte nesigur”. Cele mai temătoare sunt femeile și persoanele cu vârste între 49 și 59 de ani. La polul opus, doar un procent mic de 3,7% consideră că drumurile din România oferă siguranță deplină.

Șoferii iresponsabili, principala cauză a accidentelor

Întrebați despre motivele acestui sentiment de insecuritate, românii indică factorul uman drept principalul vinovat.

46,6% dau vina pe comportamentul iresponsabil al unor conducători auto.

32,1% consideră că infrastructura rutieră slab dezvoltată este cauza centrală.

11,3% pun lipsa de siguranță pe seama educației rutiere precare.

Măsura suspendării dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor se bucură de un sprijin solid, în special din partea votanților PSD, PNL și USR, dar și a tinerilor sub 30 de ani.

„Barometrul INFORMAT-INSCOP scoate în evidență o problemă gravă – circulația nesigură pe drumurile publice – cu efecte tragice asupra populației. Percepția dominantă este că circulația pe drumurile publice din România este nesigură, ceea ce indică lipsa de încredere în capacitatea sistemului rutier de a asigura protecția participanților la trafic. În acest context, opinia publică se împarte în privința sancțiunilor mai dure pentru neplata amenzilor, dar există un nucleu semnificativ de susținere (55.7%) pentru măsuri coercitive care să crească disciplina în trafic. Pentru majoritatea celor care percep traficul ca fiind nesigur, problema este asociată în primul rând cu comportamentul șoferilor, iar într-o măsură secundară cu deficiențele infrastructurii. Din perspectiva politicilor publice, aceste rezultate sugerează că intervențiile eficiente trebuie să combine aplicarea dură a regulilor cu investiții în infrastructură și programe serioase de educație rutieră,” a declarat Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

