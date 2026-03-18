Un robot umanoid insolent a fost ridicat de Poliție în China pentru acte nepotrivite împotriva unei femei. În spatele mașinăriei era omul

Rene Pârșan
18 mart. 2026, 15:24, Actualitate

Un robot umanoid năstrușnic a fost „arestat” în China pentru că a speriat o trecătoare cu gesturile sale nepotrivite. Deși  este evident că în spatele actelor sale reprobabile era omul, mașinăria inocentă a fost ridicată de pe carosabil de Poliție. Conform surselor, proprietarul, capul răutăților, și-a recuperat jucăria insolentă. Femeia agresată l-a beștelit de la obraz pe agresor în cantoneză: „Bă, tu n-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”, înainte de a cere asistență medicală de specialitate.

O femeie a fost spitalizată pentru scurt timp la Macao, în sud-estul Chinei, după ce a fost speriată de un robot uumanoid în timp ce se plimba e o stradă, a declarat poliţia cantoneză pentru AFP miercuri. Atacul de panică a fost minor. ‘Atacatorul” a fost restituit proprietarului.

Femeia „a tresărit când a observat brusc un robot în spatele său în timp ce îşi folosea telefonul mobil”, potrivit poliţiei. Incidentul a avut loc la începutul lunii martie.

O înregistrare video distribuită pe scară largă pe reţelele sociale arată o femeie furioasă pe un robot, care îşi ridică braţele metalice în faţa ei.

„N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”, strigă femeia în cantoneză către robot.

Victima insolenței nu a fost rănită şi nu a avut contact fizic cu robotul, însă a fost transportată la spital, a declarat poliţia într-un comunicat. „De atunci ea a părăsit spitalul şi nu a depus nicio plângere”, se precizează în text.

Robotul umanoid, similar modelului produs de start-upul chinez Unitree, era controlat de la distanţă de un bărbat din Macao în vârstă de 50 de ani. Acesta a explicat că efectua un test şi intenţiona să utilizeze robotul pentru a-şi promova compania.

Înregistrările video distribuite pe reţelele sociale îl arată pe robot escortat de poliţişti. Însă, poliţia a precizat că nu a confiscat dispozitivul.

În cursa pentru inovaţie din China, Beijingul încurajează companiile din ţară să dezvolte roboţi umanoizi.

Aceşti roboţi, din ce în ce mai sofisticaţi, sunt acum capabili să execute dansuri coregrafiate sau să participe la curse. Cu toate acestea, maşinile complet autonome rămân rare; majoritatea celor mai impresionante demonstraţii sunt încă pre-programate sau controlate de la distanţă, preia ProTV.

