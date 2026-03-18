Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat

Un robot chelner s-a defectat în timpul serviciului. ”Mașinăria” a început să spargă farfurii și să danseze haotic în mijlocul restaurantului. Mai mulți oameni au intervenit și au încercat să-l oprească, relatează Mediafax.

Un robot chelner „a înnebunit” chiar la serviciu. Potrivit Nexta, incidentul a avut loc într-un restaurant din California, SUA. Angajatul robot a început să se miște haotic, spărgând farfurii și lovind mesele.

Clienții au reacționat diferit: unii au râs, însă alții s-au speriat. O tânără angajată a încercat să-l oprească cu ajutorul aplicației, dar metoda nu a funcționat și a fost nevoie de intervenția altor oameni pentru a imobiliza robotul scăpat de sub control.

Un incident asemănător s-a produs recent în Macao, China. Un robot umanoid a fost escortat de polițiști după ce a fost acuzat că a speriat o bătrână. Femeia a țipat la robot, iar acesta a reacționat ridicând ambele brațe.

