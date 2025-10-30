10 ani de la COLECTIV, tragedia din care România nu a învățat nimic. Durerea, promisiunile goale și nedreptatea continuă. Corupția continuă să ucidă

Astăzi se împlinește un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, cea mai mare tragedie din România post-decembristă, în care 65 de tineri au murit și zeci trăiesc și astăzi cu traume fizice și emoționale. La zece ani distanță, țara pare că nu a învățat mare lucru. Sistemul medical este în continuare depășit, promisiunile politicienilor vremelnici au rămas doar la stadiul de „vom face”, justiția parcă a îngropat dosarele celor vinovați, iar noua tragedie, explozia dintr-un bloc din Capitală, petrecută recent amintește dureros că „România nu s-a schimbat”.

Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, noapte în care 65 de vieți s-au stins, iar alte zeci au fost distruse pentru totdeauna. Dintre aceștia, 26 de tineri au murit pe loc, iar ceilalți au pierdut lupta în spitalele românești, din cauza infecțiilor nosocomiale și a unui sistem medical care s-a dovedit complet nepregătit.

În acea noapte, România a ars „colectiv”. Printre victime s-au numărat artiști, fotografi, jurnaliști, olimpici și studenți, oameni aflați la concertul trupei Goodbye to Gravity care își lansa albumul „Mantras of War”. Ultima victimă a murit la un an și nouă luni după incendiu, ridicând bilanțul total la 65, potrivit Mediafax.

La cinci ani după tragedie, statul a promulgat o lege care asigură tratament gratuit pe viață pentru victimele Colectiv, iar 30 octombrie a fost declarată „Ziua pacientului cu arsuri”. Cu toate acestea, realitatea rămâne dură. România are în continuare doar 23 de paturi pentru mari arși adulți și 10 pentru copii, complet insuficiente pentru un incident major precum cel de la clubul morții.

Zece ani de la Colectiv, niciun vinovat definitiv. Aceleași drame și promisiuni goale

Deși au trecut zece ani, autoritățile recunosc că sistemul medical ar fi depășit din nou dacă s-ar repeta o tragedie similară. Cu doar o zi înainte de comemorarea Colectiv, doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” au fost reținuți, acuzați că nu au tratat corespunzător un pacient cu arsuri care ulterior a murit.

Ironia tragică a sorții face ca, la doar două săptămâni înainte de marcarea deceniului de la Colectiv, un bloc din Capitală să explodeze, reamintind publicului că siguranța cetățenilor rămâne o promisiune goală.

Deși au fost pronunțate condamnări în dosarul Colectiv, niciun vinovat nu a rămas definitiv în spatele gratiilor. Printre condamnați s-au numărat fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului — George Anastasescu, Costin Mincu și Paul Gancea și foști funcționari din Primăria Sectorului 4, precum Aurelia Iofciu, Larisa Ganea și Ramona Moțoc.

Au fost condamnați și pompierii Antonina Radu și George Petrică Matei, precum și reprezentanții firmei de artificii, Daniela Niță, Cristian Niță, Viorel Zaharia și Marian Moise. Judecătorii au dispus plata unor despăgubiri de peste 42 de milioane de euro către victime și familiile acestora.

Printre cei care au primit daune se numără Eugen Iancu, tatăl unui tânăr decedat, căruia i s-au acordat 250.000 de euro daune morale, și Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, singurul supraviețuitor din formație, care a primit 400.000 de euro.

Totuși, mulți dintre cei condamnați au reușit să se întoarcă în viața publică. Cristian Popescu Piedone a fost ales ulterior primar al Sectorului 5 și, după o tentativă eșuată de a deveni primar general, a fost numit președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, funcție din care a fost demis pentru fapte de corupție.

După tragedie, numeroși patroni de cluburi din Centrul Vechi au închis temporar localurile, însă pericolul nu a dispărut. Cluburile aglomerate, lipsa autorizațiilor PSI și indiferența autorităților mențin riscul real ca o altă noapte de 30 octombrie să transforme din nou România în „țara care a ars colectiv”.

Pentru părinții și supraviețuitorii Colectiv, timpul nu a vindecat nimic. Durerea s-a transformat în revoltă, iar amintirea tinerilor pierduți a rămas o rană deschisă.

„Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm.”

Filmul tragediei de la Colectiv

Noaptea fatidică a început pe 30 octombrie 2015, la scurt timp după ce trupa Goodbye to Gravity a urcat pe scenă și început să cânte în fața a sute de tineri.

La ora 22:02:01, la câteva secunde după începerea concertului, în partea dreaptă a imaginii se observă cum artificiile montate pe stâlpul schelei tehnice ce deserveşte scena sunt aprinse pentru prima dată. Acestea ard timp de 13 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susţinere al imobilului situat în partea stângă lângă scenă.

La ora 22:32:00, se observă cum se aprind artificiile montate pe un suport situat lângă stâlpul schelei tehnice ce deserveşte scena. Acestea ard timp de 16 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susţinere al imobilului, situat în partea stângă în imediata apropiere a scenei.

La ora 22:32:16, imediat după ce artificiile s-au stins, se observă cum spaţiul dintre stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă rămâne în continuare luminat, iar lumina creşte foarte repede în intensitate acoperind o suprafaţa tot mai mare.

La ora 22:32:26 se observă, de fapt, cum tavanul situat între stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă arde, iar din acesta încep să cadă bucăţi incandescente.

La ora 22:32:35 suprafaţa tavanului care arde creşte foarte repede, flacara devine violentă, iar primele persoane se îndreaptă spre ieşire. Mai departe, suprafaţa tavanului cuprinsă de flăcări creşte extrem de repede, iar în aproximativ un minut de la iniţiere focul ajunge în dreptul camerei de supraveghere nr. 2, care este montată pe stâlpul de susţinere al imobilului situat diametral opus faţă de locul de unde a început incendiul.

La ora 22:33:01, se observă că în interiorul clubului se află un număr mare de persoane care sunt strânse în jurul spaţiului deschis de unde se face accesul în holul de unde se iese afară din club. Imediat, fumul devine foarte dens cuprinzând întregul club.

31 octombrie 2015 ora 3:40 – Parchetul Tribunalului Bucureşti anchetează cauzele incendiului de la Clubul Colectiv, soldat cu 27 de morţi şi aproximativ 200 de răniţi, urmând să facă cercetări pentru ucidere din culpă şi apoi să stabilească cine ar fi vinovaţii pentru această tragedie.

31 octombrie 2015 – 27 de persoane moarte.

31 octombrie 2015 – Cristian Popescu Piedone spune că nu are ce să-și reproșeze și că din punctul de vedere al primăriei Clubul Colectiv, unde s-a produs tragedia în care 27 de oameni au murit, iar aproximativ 200 au fost răniți, a funcționat legal.

1 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 30.

2 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 31.

2 noiembrie 2015 – Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a venit la locul tragediei petrecute vineri în Capitală, unde a depus flori şi a aprins lumânări în memoria victimelor.

3 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 32.

4 noiembrie 2015 – Premierul Victor Ponta a declarat că îşi depune mandatul şi că speră că demisia guvernului său satisface cerinţele oamenilor care au fost în stradă şi a adăugat că este nevoie de soluţii raţionale.

4 noiembrie 2015 – Cristian Popescu Piedone a anunţat că demisionează din funcţia de primar al Sectorului 4 şi spune că îşi asumă vina morală pentru tragedia din clubul Colectiv, iar pentru vina legală, lasă justiţia să se pronunţe, menţionând, în finalul comunicatului, că este „de profesie om”.

4 noiembrie 2015 – Peste 30.000 de oameni au protestat în Piața Universității, oamenii fluturând steaguri, fluierând din fluiere și vuvuzele, scandând și afișând mesaje împotriva corupției și clasei politice.

6 noiembrie 2015 – Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost pus sub acuzare, de DNA, în dosarul în care se fac cercetări pentru abuz în serviciu legat de emiterea autorizației de funcţionare a clubului Colectiv.

7 noiembrie 2015 – numărul morților a ajuns la 35.

7 noiembrie 2015 – Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a fostului primar Cristian Popescu Piedone şi a două angajate de la Primăria Sectorului 4, în dosarul în care sunt acuzaţi de abuz în serviciu și fals intelectual în legătură cu autorizarea clubului Colectiv.

8 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 43.

9 noiembrie 2015 – Antonina Radu şi Petrică George Matei, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, care au făcut controale în Colectiv, au fost reţinuţi de procurorii DNA în dosarul privind eliberarea avizelor pentru clubul din Capitală.

9 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 46.

11 noiembrie 2015 – Alexandru Pascu, basistul trupei Goodbye to Gravity, rănit în incendiul din clubul Colectiv, a murit în ziua în care a fost transferat în Franța de la Spitalul Floreasca din Capitală.

12 noiembrie 2015 – Bilantul mortilor -53. Mădălina Strugaru, prietena solistului Goodbye to Gravity, Andrei Găluț și alt tânăr.

12 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 54. Claudiu Bogdan Istrate (22 de ani) – era internat la Bagdasar Arseni în stare gravă, intubat, având arsuri pe corp şi arsuri de căi respiratorii.

13 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 55 – Loredana Dărescu a murit, vineri, în spitalul din Germania unde fusese transferată.

14 noiembrie 2015 – Antoninie Radu, căpitanul ISU care a făcut controale în Colectiv, a fost arestat preventiv de Curtea Militară de Apel.

16 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 56. O tânără în vârstă de 18 ani a murit la Spitalul Sfantul Ioan.

19 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 57. O altă tânără a murit la Spitalul de Arşi din Capitală – Ana Albu, în vârstă de 30 de ani.

20 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 58. O altă tânără la o clinică din Germania, unde a fost transferată de la un spital din Capitală.

21 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 59. Tânărul care a decedat se numeşte Alexandru Mihai Iancu, avea 22 de ani.

22 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 60. Tânărul care a decedat se numea Alexandru Hogea, avea 19 ani şi era printre răniţii din clubul Colectiv care au ajuns în spitale din străinătate, el fiind internat într-o clinică din Viena.

25 noeiembrie 2015 – Șefii ISU Bucureşti-Ilfov au fost suspendaţi din funcţii, la aproape o lună de la tragedia din Colectiv, la ISU fiind făcute verificări privind faptul că nu a făcut controale la Fabrica Pionierul şi la club, deşi ştia că va fi organizat un eveniment cu public numeros.

30 noiembrie 2015 – Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, cercetat pentru abuz în serviciu în cazul tragediei de la Clubul Colectiv, a anunţat că se retrage din viaţa politică şi a afirmat că speră că va fi succedat de un primar care să continue proiectele sale.

3 decembrie 2015 – Narcis Hogea, tatăl celei de-a 60-a persoane decedate în urma incendiului din Colectiv – Alex Hogea, care a murit la 19 ani -, spune că lista victimelor acestei tragedii este una a durerii, provocată fie de focul din club, fie de corupţia şi orgoliul prostesc de care oamenii pot fi uneori capabili.

9 decembrie 2015 – Premierul Marii Britanii, David Cameron, care se află în prima sa vizită în România, a ajuns la clubul Colectiv, la 40 de zile de la incendiu.

14 decembrie 2015 – Numărul morților – 61. Este vorba despre o tânără de 36 de ani, care fusese transferată de la Spitalul Bagdasar Arseni la o clinică din Germania.

15 decembrie 2015 – Bilanțul tragediei a ajuns la 62 de morți. Este vorba despre o tânără de 24 de ani care se afla în stare critică de la început, la Secția de Terapie Intensivă, având arsuri grave pe o mare suprafață a corpului.

16 decembrie 2015 – Președintele Klaus Iohannis a afirmat, în plenul Parlamentului, unde își prezintă bilanțul la un an de la preluarea mandatului, că „cea mai tragică lecție a anului 2015 se numește Colectiv”, arătând că aceasta a scos la iveală problemele multor sisteme, iar „corupția ucide” este „concluzia dură”.

22 decembrie 2015 – Un bărbat, victima a incendiului, şi-a pierdut viaţa într-un spital din Marea Britanie, numărul persoanelor decedate în această tragedie ajungând astfel la 63.

14 martie 2016 – Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit la Spitalul Floreasca din Capitală. Decesul tânărului a survenit la aproape 5 luni de la tragedia din Colectiv, fiind a 64-a persoană care a murit din cauza leziunilor grave provocate de incendiu.

28 aprilie 2016 -Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată dosarul „Colectiv”, patronii clubului și reprezentanţi ai firmei de la care proveneau artificiile folosite în Colectiv, urmând să fie judecați de magistrații de la Judecătoria Sectorului 4.

5 mai 2016 – Rudele decedaților și răniții din Colectiv s-au constituit părți civile în dosarul penal, aceștia cerând, în total, despăgubiri de aproape 30 de milioane de euro.

30 octombrie 2016 – sociația Colectiv GTG 3010 a inaugurat monumentul ridicat în amintirea celor 64 de tineri decedați în urma incendiului, acesta fiind amplasat în piațeta din faţa fostului club.

30 octombrie 2016 – este 5.000 de oameni au ajuns la sediul clubului Colectiv. Cei prezenţi au adus flori şi au aprins lumânări în memoria celor care au decedat în urma incendiului.

29 decembrie 2016 – Judecătorii au respins cererile inculpaților și au decis că judecata în procesul Colectiv poate începe.

29 iulie 2017 – Asociaţia Colectiv anunţă încă un deces: Numărul victimelor după tragedia din Colectiv creşte. „65! Numărul victimelor după tragedia din Colectiv creşte. Dumnezeu să te odihnească, Răzvan!”, este mesajul postat pe pagina Asociaţiei Colectiv. Tânărul s-a sinucis.

21 ianuarie 2018 – A intrat în vigoare Legea nr.28/2018 pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Conform acestei legi, patronii obiectivelor publice, a restaurantelor și cluburilor fără autorizație de securitate la incendiu au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: «Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu».

18 iunie 2018 – Parchetul General extinde ancheta în dosarul Colectiv și investighează modul în care autoritățile au intervenit și au îngrijit victimele imediat după tragedie, luni dimineața fiind audiate patru persoane. Ancheta este extinsă în urma plângerilor penale depuse de părinți și victime.

14 august 2018 – Marian Moise, pirotehnistul care a montat artificiile în clubul Colectiv, artificierul Viorel Zaharia, patronii clubului George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea şi Costin Mincu, dar şi patroana firmei care a livrat artificiile au fost trimiși în judecată într-un dosar disjuns din Colectiv.

3 septembrie – Judecătorul din dosar, Valeriu Mihail Terceanu, s-a pensionat, iar victimele și familia celor decedați se temeau că dosarul, care oricum înainta cu dificultate, va fi reluat de la zero.

22 octombrie 2018 – Judecătorul Mihai Bălănescu a fost repartizat să judece dosarul Colectiv.

30 septembrie 2019 – Victimele Colectiv cer decontarea pe viață a tratamentelor de care au nevoie după incendiu. Răniții spun că trupurile lor nu s-au refăcut după rănile suferite în urma incendiului și necesită îngrijiri întreaga viață, solicitând autorităților statului asigurarea de „sprijin pe viață, prin plata tuturor tratamentelor, intervențiilor chirurgicale, procedurilor de recuperare”.

25 octombrie 2019 – Judecătorii au permis jurnaliștilor, pentru prima dată, să vadă ce este dincolo de ușile închise, după 4 ani de la incendiu. Încă se văd urme de mâini la ieșire, încercuite de criminaliști. Pe jos zace tot ce nu a ajutat anchetei, iar în aer plutește cenușa. Pe scenă sunt haine aruncate, cu urme de fum. Pe masă mai sunt pahare, un flyer cu „Goodbye to gravity” și un bilet la loto pe jumătate ars.

29 octombrie 2019 – Parchetul Militar anunță că a început cercetările in rem în dosarul Colectiv, după apariția imaginilor care surprind primele momente ale intervenției. Se fac cercetări inclusiv pentru profanare de cadavre, după ce un militar sar fi adresat cuvinte injurioase cu privire la o persoană decedată. De asemenea, procurorii militari fac cercetări și pentru sustragere sau distrugere de probe, cu privire la faptul că filmarea cu primele momente ale intervenției au apărut abia după aproape patru ani.

16 decembrie 2019 – Condamnări în primă instanță la Tribunalul București: Cristian Popescu Piedone – 8 ani și șase luni, patronii clubului, George Anastasescu Costin Mincu şi Paul Gancea – 11 ani și 8 luni, Aurelia Iofciu, fostă angajată a Primăriei Sectorului 4 – 8 ani, Daniela Niţă, administratorul firmei de artificii – 12 ani, pirotehnisul Zaharia Viorel – 9 ani și 8 luni, pirotehnistul Moise Marian – 10 ani, Cristian Niță, patronul firmei de artificii – 3 ani și 6 luni, Antonina Radu şi George Petrică Matei, de la ISU – 9 ani și 2 luni, Larisa Ganea, angajată a Primăriei Sectorului 4 – 7 ani şi Ramona Moţoc, angajată a Primăriei Capitalei – 3 ani.

Oare ce trebuie să se mai întâmple în România pentru ca o tragedie precum cea de la Colectiv să nu se mai întâmple? Până când se va schimba cu adevărat ceva în țara asta, durerea și nedreptatea continuă.