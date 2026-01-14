Prima pagină » Z » Iranul își închide spațiul aerian. Reuters: Semnalele arată că un atac american este iminent în Iran

🚨 Iranul își închide spațiul aerian. Reuters: Semnalele arată că un atac american este iminent în Iran

14 ian. 2026, 20:40, Z
Iranul își închide spațiul aerian. Reuters: Semnalele arată că un atac american este iminent în Iran
Actualizări
00:43

UPDATE. Iranul are ordin să atace imediat orice aeronavă, fără identificare prealabilă

Comandamentului Iranian de Apărare Aeriană i-au fost date ordine să „atace imediat” orice aeronavă care intră în spațiul aerian fără identificare prealabilă.

Spațiul aerian a fost eliberat pentru a evita identificările greșite și a facilita acest proces.

00:26

UPDATE. Avioanele evită spațiul aerian al Iranului

Iranul își închide spațiul aerian pentru toate zborurile, cu excepția sosirilor și plecărilor internaționale aprobate.

Notificam NOTAM-ul este valabilă mai mult de două ore.

00:11

UPDATE. Iranul anunță închiderea spațiului său aerian

Iranul anunță închiderea spațiului său aerian pentru traficul aerian civil.

„Toate semnalele arată că un atac american este iminent, dar acesta este și modul în care se comportă această administrație pentru a-i ține pe toți în alertă. Imprevizibilitatea face parte din strategie”, a declarat un oficial militar occidental pentru Reuters.

23:30

UPDATE: Avertismentul Iranului

AVERTISMENTUL IRANULUI. Ministrul iranian de externe, Araghchi: „Acum, după trei zile de operațiuni teroriste, este calm. Deținem controlul deplin. Sper să nu mergem spre o tensiune mai mare care va fi dezastruoasă pentru toată lumea.

23:21

UPDATE: Iranul face acuzații

Bret Baier, Fox News: Câți oameni au fost uciși?

Ministrul iranian Araghchi: Am avut lupte împotriva teroriștilor, nu împotriva protestatarilor. Au început să tragă în oameni pentru că voiau să-l tragă pe Trump într-un război. Acesta a fost un complot israelian.

23:14

UPDATE: Avertismentul ministrului iranian de Externe

Araghchi: „Nu repetați aceeași greșeală pe care ați făcut-o în iunie. Știți, dacă repetați aceeași experiență eșuată, veți obține același rezultat. Între război și diplomație, diplomația este calea dreaptă”.

Iranul a amenințat că în cazul unui atac din partea Statelor Unite și a Israelului, vor exista „represalii”

23:09

UPDATE: Israelul se declară pregătit

Un oficial de securitate de rang înalt a clarificat că în Israel a fost luată o decizie clară:

„Dacă Iranul va ataca, vom acționa pentru a doborî regimul”.

22:46

UPDATE: Trupele SUA s-au retras

SUA SE RETRAGE. Retragere puternică a forțelor americane din baza Al Udeid din Qatar, în perspectiva unui atac în Iran, relatează presa israeliană.

22:21

UPDATE: Israel și Iran au apelat la ruși

Cu câteva zile înainte de izbucnirea protestelor în Iran, Israelul și Iranul au folosit medierea rusească pentru a se pune de acord asupra evitării atacurilor preventive, a dezvăluit The Washington Post.

22:18

UPDATE: Nepotul lui JFK, despre Trump: „Este președintele păcii”

Secretarul Departamentului Sănătății al SU, Robert F. Kennedy Jr., fiul lui Robert Kennedy și nepotul președintelui John F. Kennedy, a declarat despre Trump:

„Acesta este președintele timpurilor de pace. A încheiat deja 8,5 acorduri de pace și încheie un război împotriva grăsimilor saturate”

22:08

UPDATE: Alte aeronave au decolat

Șase aeronave cisterne  de realimentare KC-135 au decolat de la baza al-Udeid din Qatar.

21:57

UPDATE: Anunțul lui Trump

Președintele Trump anunță că i s-a spus că uciderile din Iran s-au oprit.

„Nu este plan pentru execuții. Asta mi s-a spus, noi vom afla despre asta. Dar dacă vor fi execuții, mă voi enerva. Voi vă veți enerva”.

20:38

UPDATE: Aeronavele au decolat

Aeronavele SUA au decolat de la baza aeriană din Qatar, scrie Mario Nawfal pe X.

Comentatorul politic evidențiază că sunt similarități cu pregătirea și lansarea atacului SUA asupra Iranului în iunie 2025.

20:26

UPDATE: Trump acuză Iranul

Trump consideră că trebuie să acționeze împotriva Iranului după ce a tras public o linie roșie în ceea ce privește reprimarea protestatarilor de către regim.

Sursa: CNN, citând oficiali anonimi

20:24

UPDATE: Britanicii iau măsuri de precauție

Marea Britanie își retrage o parte din personalul de la baza aeriană Al Udeid ca măsură de precauție înaintea unor posibile atacuri americane.

19:35

UPDATE: Probabilități Polymarket

NOU: Polymarket afișează acum o probabilitate de 80% ca SUA să atace Iranul înainte de 31 ianuarie 2026.

18:54

UPDATE: Când ar putea avea loc atacul SUA asupra Iranului

Surse americane pentru New York Times indică că atacul Statelor Unite asupra Iranului „este la distanță de cel puțin câteva zile”.

18:52

UPDATE: 5.000 de PROTESTATARI uciși

Israelul  a transmis Statelor Unite o evaluare conform căreia cel puțin 5.000 de protestatari au fost uciși în Iran de la începutul protestelor, potrivit Axios.

18:49

UPDATE: Teheranul este pregătit pentru orice scenariu, a anunțat ministrul iranian de Externe

„Escaladarea este cheia”, a spus șeful diplomației iraniene.

„Teheranul este pregătit pentru orice scenariu”, a adăugat el.

Abbas Araghchi a avertizat asupra escaladării conflictului și asupra faptului că partea israeliană încearcă să atragă Statele Unite în război. De asemenea, el a făcut o referire la rolul Israelului în escaladarea protestelor din Iran.

El a declarat recent pentru Al Jazeera că Iranul este pregătit pentru orice fel de scenariu pe viitor, în timp ce liniile diplomatice de comunicare cu Statele Unite sunt încă deschise.

În acest sens, el a spus că pregătirea Iranului a fost consolidată în comparație cu perioada războiului din iunie anul trecut, atât calitativ, cât și cantitativ. Semnalul pe care încearcă să-l transmită este practic pregătirea țării pentru orice scenariu, având în vedere ce am auzit de la președintele SUA, Donald Trump, care a declarat că a direcționat amenințări către țară, iar acum pot spune că escaladarea este cheia jocului.

18:32

UPDATE. Reuters: SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 24 de ore

Doi oficiali europeni au declarat că o intervenție militară americană pare probabilă, unul dintre ei afirmând că ar putea avea loc în următoarele 24 de ore. (Reuters)

New York Times: Atacurile cibernetice și atacurile împotriva serviciului de securitate par a fi opțiunea mai probabilă.

17:48

UPDATE. Situația amplasării bazelor SUA în Orientul Mijlociu, de unde America își retrage o mare parte din trupe, în perspectiva unui conflict deschis cu Iran

15:51

UPDATE. SUA își retrag trupele din baze cheie din Orientul Mijlociu ca măsură de precauție, declară un oficial american pentru Reuters

Statele Unite își retrag personalul din bazele cheie din regiune ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile regionale sporite, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului. Dezvăluirea vine în urma remarcilor unui înalt oficial iranian, care a declarat miercuri pentru Reuters că Teheranul i-a avertizat pe vecinii care găzduiesc trupe americane că va ataca bazele americane dacă Washingtonul atacă.

Care sunt principalele baze militare americane din Orientul Mijlociu

BAHRAIN:

Sediul Flotei a V-a a Marinei Militare a Statelor Unite, a cărei zonă de responsabilitate include Golful Persic, Marea Roșie, Marea Arabiei și părți din Oceanul Indian.

QATAR:

Baza aeriană Al Udeid, situată în deșertul din afara capitalei Doha, este sediul Comandamentului Central al SUA, care coordonează operațiunile militare americane într-o zonă vastă, care se întinde de la Egipt, în vest, până la Kazahstan, în est. Cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu găzduiește aproximativ 10.000 de soldați.

KUWAIT:

Printre numeroasele instalații militare se numără Camp Arifjan, cartierul general al Armatei Centrale a SUA și baza aeriană Ali Al Salem, situată la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Irakul și cunoscută sub numele de „The Rock” (Stânca) datorită mediului izolat și accidentat. Camp Buehring a fost înființat în timpul războiului din Irak din 2003 și este un punct de tranzit pentru unitățile Armatei SUA care se deplasează în Irak și Siria, potrivit site-ului web al Armatei SUA.

EMIRATELE ARABE UNITE:

Baza aeriană Al Dhafra, situată la sud de capitala EAU, Abu Dhabi, și împărțită cu Forțele Aeriene ale EAU, este un hub critic al Forțelor Aeriene ale SUA care a sprijinit misiuni cheie împotriva Statului Islamic, precum și operațiuni de recunoaștere în întreaga regiune, potrivit Comandamentului Central al Forțelor Aeriene ale SUA.
Portul Jebel Ali din Dubai, deși nu este o bază militară oficială, este cel mai mare port de escală al Marinei SUA din Orientul Mijlociu, care găzduiește în mod regulat portavioane americane și alte nave.

IRAK:

Statele Unite mențin o prezență la baza aeriană Ain Al Asad din provincia Anbar, în vestul țării, sprijinind forțele de securitate irakiene și contribuind la misiunea NATO, potrivit Casei Albe. În 2020, baza a fost ținta unor atacuri cu rachete iraniene, ca represalii pentru uciderea generalului iranian Qasem Soleimani de către SUA.
Situată în regiunea semi-autonomă Kurdistan din nordul Irakului, baza aeriană Erbil servește ca centru pentru forțele SUA și ale coaliției care desfășoară exerciții de antrenament și simulări de luptă. Baza sprijină eforturile militare ale SUA, oferind un loc sigur pentru antrenament, schimb de informații și coordonare logistică în nordul Irakului, potrivit raportului Congresului.

ARABIA SAUDITĂ:

Soldații americani din Arabia Saudită – care, potrivit unei scrisori a Casei Albe, erau în număr de 2.321 în 2024 – acționează în coordonare cu guvernul saudit, asigurând capacități de apărare aeriană și antirachetă și sprijinind operațiunile aviației militare americane.
Unii dintre ei sunt staționați la aproximativ 60 de kilometri sud de Riad, la baza aeriană Prince Sultan, care sprijină mijloacele de apărare aeriană ale armatei americane, inclusiv bateriile de rachete Patriot și sistemele Terminal High Altitude Area Defense.

IORDANIA:

Situată în Azraq, la 100 de kilometri nord-est de capitala Amman, baza aeriană Muwaffaq al Salti găzduiește a 332-a Escadrilă Expeditionară Aeriană a Forțelor Aeriene Centrale ale SUA, care participă la misiuni în Levant, potrivit unui raport din 2024 din biblioteca Congresului.

Statele Unite au început evacuarea personalului din cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, baza aeriană Al-Udeid din Qatar. Potrivit agenției Reuters, trupelor și personalului civil li s-a ordonat să părăsească baza până în această seară. Această informație a fost confirmată de diplomați, care au discutat cu jurnaliștii sub protecția anonimatului.

Al Udeid este cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, adăpostește 10.000 de soldați și este situată la aproximativ 30 de kilometri de Doha.

Baza este considerată un nod cheie al operațiunilor americane din Orientul Mijlociu: de aici, Comandamentul Central al SUA gestionează misiunile militare din regiune și este dislocată aici o escadrilă aeriană expediționară a Forțelor Aeriene ale SUA. Conform estimărilor, în bază se aflau în permanență aproximativ 10.000 de militari americani.

Motivul evacuării a fost reprezentat de amenințările din partea Iranului de a lansa atacuri asupra obiectivelor militare americane, în cazul în care președintele SUA, Donald Trump, ar decide să intervină cu forța în protestele actuale din țară.

„Este o schimbare de postură și nu o evacuare ordonată”, a declarat unul dintre diplomați pentru Reuters.

Ambasada SUA la Doha nu a făcut niciun comentariu imediat, iar Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului nu a răspuns imediat unei solicitări de confirmare sau comentarii din partea Reuters.

În această dimineață, o sursă iraniană de rang înalt a declarat agenției de știri Reuters că regimul de la Teheran a avertizat țările vecine că va ataca bazele americane de pe teritoriul lor dacă președintele Donald Trump intervine militar în protestele de pe teritoriul său.

„Teheranul a transmis țărilor din regiune, inclusiv Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, până la Turcia, că bazele americane de pe teritoriul lor vor deveni ținte dacă Trump atacă Iranul și le-a cerut să prevină intervenția SUA”, a declarat oficialul de rang înalt.

Reamintim că pe 23 iunie 2025, Iran a lansat un atac cu rachete asupra bazei Al-Udeid, ca răspuns la loviturile aeriene americane asupra obiectivelor nucleare iraniene în timpul conflictului dintre Iran și Israel.

Cu mai mult de o săptămână înainte ca SUA să lanseze atacurilr aeriene asupra Iranului, o parte din personal și familiile lor au fost mutate de pe bazele americane din Orientul Mijlociu.

