30 oct. 2025, 19:23, #Colectiv
Astăzi se împlinește un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, cea mai mare tragedie din România post-decembristă, în care 65 de tineri au murit și alte zeci trăiesc și astăzi cu traume fizice și emoționale. 

Mai multe organizaţii civice organizează marşul comemorativ în Bucureşti pentru a marca un deceniu de la tragicul incendiu din Clubul Colectiv soldat cu moartea a 65 de persoane. Se merge pe prima bandă pe Bulevardul I.C. Brătianu unde aproximativ 1.000 de oameni cer dreptate după ce România nu a învățat nimic.

Oamenii au ajuns la clădirea unde a funcţionat clubul, depun flori și lumânări și critică faptul că nimeni nu a fost tras la răspundere.

Dintre victime, 26 au murit pe loc, iar celelalte au pierdut lupta în spitalele românești, din cauza infecțiilor și a sistemului medical complet depășit și nepregătit.

Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit, iar pe pancarte și bannere poartă mesaje dedicate victimelor: „NEAM ucis de nosocomiale”, „10 ANI de promisiuni sterile”, „După 10 ani cel mai bolnav pacient ROMÂNIA”.

Cei aproximativ 1.000 de oamenii prezenți vor merge în pas de marş până la clădirea unde a funcţionat clubul care a ars acum 10 ani.

