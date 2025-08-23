Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, funcționarul 3 în 1. Premier, vicepremier și, poate, și șef neoficial al Corpului de Control al Primului Ministru

23 aug. 2025, 09:33, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan se face că verifică activitatea administrativă din țară, însă l-a eliberat din funcție tocmai pe șeful Corpului de Control al Primului Ministru, secretarul de stat Adrian Nicuşor Nica. Această entitate mai are și un alt rol important: acela să verifice cum se derulează investițiile din sistemul public. 

Eliberarea din funcție a șefului Corpului de Control al Primului Ministru a avut loc pe data de 2 iulie 2025, iar de atunci, premierul Ilie Bolojan nu a numit pe nimeni. Ba mai mult, a desființat și postul. Hotărârea a și fost publicată în Monitorul Oficial.

Motivația pentru care Adrian Nica a fost pus pe liber, după cum scrie în Decizia 345/2 iulie 2025, ar fi legată de îmbunătățirea activității entității.

“În  temeiul art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie. 

ARTICOL UNIC 

La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Nicușor Nica se eliberează din funcția de secretar de stat, șef al Corpului de control al prim-ministrului.”

Practic, în acest moment, este paralizată toată activitatea de control administrativ, la nivel național, și de  «monitorizare a activității ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agențiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților și instituțiilor de  credit cu capital majoritar sau integral de stat.

Corpul de control al Prim-Ministrului are competență în verificarea obiectivelor și proiectelor de investiții, derulate de autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate acestora, finanțate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale», după cum reiese de pe pagina oficială a Guvernului.

Având în vedere obiceiul său, nu poate fi exclusă nici varianta conform căreia Ilie Bolojan ar putea să preia neoficial și prerogativele acestei funcții, după cele de prim-ministru și vicepremier.

