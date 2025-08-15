Cum îi SPERIE Ilie Bolojan pe investitorii străini într-un interviu pentru Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare”

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive.

Bolojan a declarat că următoarele şase luni vor fi cruciale pentru ca administraţia sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulţumirii publice în creştere şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare… Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a spus premierul într-un interviu pentru Bloomberg News.

Bloomberg: Bolojan e imaginea austerității

Bloomberg îl descrie astfel pe premierul român:

Ilie Bolojan, 56 de ani, fost primar, şi-a construit o reputaţie de reformist dur. A ajuns la putere în fruntea unei coaliţii formate din patru partide, într-un moment în care ţara încerca să contracareze ascensiunea extremei drepte şi să îşi revină din cea mai gravă criză politică de după căderea comunismului. În prezent, el a devenit imaginea austerităţii şi încearcă să îi convingă pe cetăţeni şi pe aliaţii politici că nu există altă cale decât reducerile de cheltuieli şi luni de dificultăţi.

Premierul a afirmat că măsurile sunt necesare şi pentru a preveni o posibilă retrogradare la ratingul „junk”, ceea ce ar însemna ca România să devină total nerecomandată investițiilor străine. Însă investitorii sunt foarte atenți și la declarațiile factorilor de decizie. Iar dacă un premier spune cu subiect și predicat că țara sa e bântuită de faliment, e greu de crezut că investitorii vor mai fi interesați.

Nazare: Investițiile străine au scăzut cu 30%

Interesul investitorilor pentru România oricum s-a prăbușit în ultima perioadăm după cum a recunoscut chiar Ministrul Finanţelor.

„Investiţiile străine au scăzut cu 30%. Poate că e momentul să regândim modul în care filtrăm aceste investiţii străine. Să punem în acest filtru pe care îl facem al investiţiilor străine mai mult accent pe dezvoltarea economică.”, a declarat în urmă cu două zile Alexandru Nazare.

Care e soluția Guvernului Bolojan pentru stimularea investițiilor? Listarea la bursă a companiilor de stat.

„Parte a planurilor guvernului de a reduce povara fiscală şi de a stimula investiţiile este să permită companiilor de stat din România să atragă fonduri pentru modernizări prin listarea la bursă”, mai spune Bolojan.

Potrivit premierului, pregătirile pentru vânzarea de pachete minoritare la companii precum Aeroporturile Bucureşti şi furnizorii de energie vor începe anul acesta şi ar putea avea loc cel mai devreme în 2026.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”

STENOGRAME! Primarii au luat foc după OUG care blochează proiectele din PNRR: „Ne putem urca în mașini să venim la Guvern”/ „Ne sabotăm singuri”